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Раздел: Украина  
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В здании КГГА облили зеленкой депутата

В здании КГГА облили зеленкой депутатаМотивация нападения пока непонятна.

В здании Киевской городской госадминистрации активисты, пришедшие на заседание сесиии, набросились на депутата Сергея Гусовского и облили его зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Около 50 молодых людей спортивной внешности собрались перед администрацией рано утром, так как на повестке дня Киевсовета сегодня - расторжение договоров аренды с застройщиками. Никаких опознавательных знаков, символики или лозунгов у собравшихся не было.

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Около 10 утра активисты вошли в здание администрации. Внутри они окружили депутата Гусовского и облили его зеленкой. Никаких требований к депутату нападавшие не выдвигали. После инцидента группа покинула помещение, они остаются на улице перед зданием.
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 Теги: КГГА, депутат, зеленка

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Сегодня, 11:16 » Автор: Богдан Процив
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