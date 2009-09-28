Раздел: Украина
В здании КГГА облили зеленкой депутата
Мотивация нападения пока непонятна.
В здании Киевской городской госадминистрации активисты, пришедшие на заседание сесиии, набросились на депутата Сергея Гусовского и облили его зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Около 50 молодых людей спортивной внешности собрались перед администрацией рано утром, так как на повестке дня Киевсовета сегодня - расторжение договоров аренды с застройщиками. Никаких опознавательных знаков, символики или лозунгов у собравшихся не было.
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Около 10 утра активисты вошли в здание администрации. Внутри они окружили депутата Гусовского и облили его зеленкой. Никаких требований к депутату нападавшие не выдвигали. После инцидента группа покинула помещение, они остаются на улице перед зданием.
В здании Киевской городской госадминистрации активисты, пришедшие на заседание сесиии, набросились на депутата Сергея Гусовского и облили его зеленкой. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Около 50 молодых людей спортивной внешности собрались перед администрацией рано утром, так как на повестке дня Киевсовета сегодня - расторжение договоров аренды с застройщиками. Никаких опознавательных знаков, символики или лозунгов у собравшихся не было.
Читайте также: В Константиновке полицейские задержали двух сепаратистов
Около 10 утра активисты вошли в здание администрации. Внутри они окружили депутата Гусовского и облили его зеленкой. Никаких требований к депутату нападавшие не выдвигали. После инцидента группа покинула помещение, они остаются на улице перед зданием.
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