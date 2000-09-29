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Раздел: Украина  
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На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов

На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктовОтключение воды связано с ремонтом насосной станции.

В Донецкой области утром в четверг, 4 октября, отключили водоснабжение десяти населенных пунктов в связи с ремонтом насосной станции. Об этом сообщила компания Вода Донбасса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в 9:00 была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

"В населенные пункты, которые получают воду от Великоанадольськой фильтровальной станции, которая не имеет резервного водохранилища, вода подаваться не будет – Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное", – говорится в сообщении.

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Также на предприятии отметили, что в период выполнения ремонтных работ подача воды на Карловскую и Старокрымские фильтровальные станции будет осуществляться из резервных водохранилищ.
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 Теги: Донбасс, вода

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Сегодня, 16:16 » Автор: Богдан Процив
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