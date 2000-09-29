Раздел: Украина
На Донбассе отключили водоснабжение десяти населенных пунктов
Отключение воды связано с ремонтом насосной станции.
В Донецкой области утром в четверг, 4 октября, отключили водоснабжение десяти населенных пунктов в связи с ремонтом насосной станции. Об этом сообщила компания Вода Донбасса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в 9:00 была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.
"В населенные пункты, которые получают воду от Великоанадольськой фильтровальной станции, которая не имеет резервного водохранилища, вода подаваться не будет – Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное", – говорится в сообщении.
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Также на предприятии отметили, что в период выполнения ремонтных работ подача воды на Карловскую и Старокрымские фильтровальные станции будет осуществляться из резервных водохранилищ.
В Донецкой области утром в четверг, 4 октября, отключили водоснабжение десяти населенных пунктов в связи с ремонтом насосной станции. Об этом сообщила компания Вода Донбасса, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в 9:00 была остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.
"В населенные пункты, которые получают воду от Великоанадольськой фильтровальной станции, которая не имеет резервного водохранилища, вода подаваться не будет – Волноваха, Докучаевск, Угледар, Новотроицкое, Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное", – говорится в сообщении.
Читайте также: Жительница Донецка получила 12 лет тюрьмы за убийство полковника СБУ
Также на предприятии отметили, что в период выполнения ремонтных работ подача воды на Карловскую и Старокрымские фильтровальные станции будет осуществляться из резервных водохранилищ.
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