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Раздел: Украина  
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В Минобороне рассказали, почему могут продлить военное положение

В Минобороне рассказали, почему могут продлить военное положениеВ тоже время, большинство считает такой вариант маловероятным.

В Украине может быть продлено военное положение в случае агрессии со стороны РФ. Такое заявление сделал глава Минобороны Степан Полторак во время мероприятий, посвященных дню ВСУ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

По его словам, на сегодняшний день в особом режиме работают не только военнослужащие, но и оборонная промышленность.
Он отметил, что начиная с дня принятия военного положения, украинские воины не только смогли уверенно пресекать агрессию, но и быстро реагировать на угрозы со стороны врага.

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Однако, не все так хороше после принятия военного положения, так как, по словам Полторака, военное присутствие РФ у границ Украины существенно увеличилось: было 26 батальонно-тактических групп, а на сегодняшний день их уже 29.

Министр обороны Украины добавил, что продлять военное положение или нет, покажет время, а точне действия со стороны России. Он объяснил, что Порошенко готов отменить военное положение, но на это нужны основания.
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 Теги: Минобороны, военное положение

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Сегодня, 20:17 » Автор: Едгар Букмирза
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