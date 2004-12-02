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Раздел: Украина  
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СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76

СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76Для сокрытия передачи военных товаров за рубеж злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения.

Сотрудники контрразведки СБУ предотвратили незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Оперативники установили, что в ноябре 2018 года на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.

Они задокументировали, что группа украинцев планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.

Во время углубленного таможенного осмотра самолета в день вылета сотрудники СБУ обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более $100 тыс.

“Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения", - отметили в пресс-службе.

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Следователи СБУ начали уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники).
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 Теги: Ил-76, запчасти

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Сегодня, 12:01 » Автор: Богдан Процив
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