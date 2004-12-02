Раздел: Украина
СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
Для сокрытия передачи военных товаров за рубеж злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения.
Сотрудники контрразведки СБУ предотвратили незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Оперативники установили, что в ноябре 2018 года на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.
Они задокументировали, что группа украинцев планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.
Во время углубленного таможенного осмотра самолета в день вылета сотрудники СБУ обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более $100 тыс.
“Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Следователи СБУ начали уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники).
Сотрудники контрразведки СБУ предотвратили незаконный вывоз из Украины комплектующих к транспортному самолету Ил-76. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Оперативники установили, что в ноябре 2018 года на одном из украинских авиаремонтных предприятий был отремонтирован транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из центральноафриканских стран.
Они задокументировали, что группа украинцев планировала вывезти самолетом товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.
Во время углубленного таможенного осмотра самолета в день вылета сотрудники СБУ обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более $100 тыс.
“Для сокрытия передачи военных товаров иностранной стороне злоумышленники оформили груз как товары гражданского назначения", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Украина приобретет канадские снайперские винтовки
Следователи СБУ начали уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 333 Уголовного кодекса (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
70
0
Также советуем посмотреть
- В Минобороны рассказали, как проходят сборы резервистов
- СБУ пресекла вывоз запчастей к самолету Ил-76
- Хохма дня: ученые выяснили, какие мультики нравятся дельфинам
- Децентралізація: зупинити не можна продовжувати
- Нашел место: находчивый грузин десятилетиями хранил свою машину на балконе
- Радянський КДБ у Празі
- Украина приобретет канадские снайперские винтовки
- Крым и Абхазия – «друзья» по несчастью
- В Сети подняли на смех нелепую витрину в Красноярске
- Фотограф разглядел в небе профиль Елизаветы II
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- 48 російських копійок за репост
- Косметические фейлы, знакомые многим девушкам
- Вечерний позитив: подборка лучших анекдотов
- Смешные ошибки строителей из серии «И так сойдет»
- Стало известно, когда пройдут переговоры России, Украины и ЕС по газу
- Завтраки от этой девушки дарят улыбку
- В Минобороне рассказали, почему могут продлить военное положение
- Потешные фотки, глядя на которые хочется завести мейн-куна
- Застрявшему в дымоходе вору пришлось вызывать спасателей
- Британский магазин одежды приглашает креативного вора
- Бывший боевик из Краматорска сдался правоохранителям
- Надежда Савченко объявила сухую голодовку
- «Лучше Вакарчука»: Приходько насмешила заявлением
- В Украине констатировали снижение последствий терроризма
- Переименование аэропортов в России высмеяли карикатурой
- Сколько из-за военного положения потеряет экономика
- Если 24 украинских военных вернутся, военное положение закончится, - Порошенко
- Соцсети подняли на смех конкурс красоты в Горловке
- Миллион евро каждому украинцу
Оставьте свой комментарий