Раздел: Украина
Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
Суд отказался закрывать дело в связи с истечением срока давности.
Подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".
Такое решение принял так называемый "Киевский районный суд Симферополя".
Адвоката арестовали по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Фейсбук 2013 года.
Курбединов считает, что его задержание происходило "на абсурдных основаниях", и он не признает обвинений в экстремизме.
Курбединов утверждает, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.
Читайте также: Украинских моряков не отпустят до судебного приговора, - Лавров
Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках крымскотатарского активиста Рената Параламова.
Подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".
Такое решение принял так называемый "Киевский районный суд Симферополя".
Адвоката арестовали по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Фейсбук 2013 года.
Курбединов считает, что его задержание происходило "на абсурдных основаниях", и он не признает обвинений в экстремизме.
Курбединов утверждает, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.
Читайте также: Украинских моряков не отпустят до судебного приговора, - Лавров
Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках крымскотатарского активиста Рената Параламова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
104
0
Также советуем посмотреть
- «Глаз в глаз»: в Сети набирает популярность новый мем
- «Черная дыра» России
- Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook
- Новый хит: китаянка повеселила способностью удерживать стакан языком
- Розвиток вугільної галузі: пріоритетний шлях
- Чому тільки зараз Україна припиняє договір про дружбу з РФ
- «Квартал 95» высмеял повышение минимальной пенсии
- Кого ждет ласковая улыбка Коломойского
- РФ продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив
- Боевики затопили все шахты в Горловке
- Новый год отменяется: уфологи назвали новую дату Конца света
- Как спасают Мартыненко от тюрьмы
- Ирина Фриз анонсировала создание реестра ветеранов
- Сеть насмешил мопс, испугавшийся робота
- В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки
- Украина своим волонтерам памятник должна поставить
- Пограничники не пустили в Украину четырех российских журналисток
- Мужчина разбогател благодаря картине, купленной на «барахолке»
- У России появился повод для пропагандистских атак
- Украинская ведущая высмеяла сюжеты росСМИ о военном положении
- У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев
- За сутки на Донбассе ранен военный
- Кому вигідно знищити Сіверськодонецьку ТЕЦ
- Забавные анекдоты для хорошего настроения
- В Грузии ВАЗ-2106 простоял на балконе 27 лет
- Уморительные твиты о том, как весело живется фрилансерам
- Нелепые новогодние елки из серии «И так сойдет»
- Смешные фотки, доказывающие, что коты – настоящие шпионы
- Литва вводит санкции против России
- Девушки поделились самыми неудачными фотками
Оставьте свой комментарий