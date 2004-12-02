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Раздел: Украина  
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Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в Facebook

Оккупационный суд Симферополя арестовал адвоката за пост в FacebookСуд отказался закрывать дело в связи с истечением срока давности.

Подконтрольный Кремлю "суд" в Симферополе арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".

Такое решение принял так называемый "Киевский районный суд Симферополя".

Адвоката арестовали по статье 20.3 КоАП России (пропаганда или публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) за пост в соцсети Фейсбук 2013 года.

Курбединов считает, что его задержание происходило "на абсурдных основаниях", и он не признает обвинений в экстремизме.

Курбединов утверждает, что причиной преследований является его правозащитная деятельность, помощь политзаключенным и защита украинского военного Богдана Небылицы.

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Отмечается, что одним из свидетелей по делу проходит сотрудник ФСБ России Андрей Сушко, который участвовал в задержании и пытках крымскотатарского активиста Рената Параламова.
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 Теги: арест, Крым, адвокат

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Сегодня, 14:41 » Автор: Богдан Процив
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