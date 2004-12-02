Раздел: Украина
На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
Ограничение по продаже алкоголя военным в поселке Десна будет действовать до завершения военного положения.
На Черниговщине в поселке Десна, где дислоцируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, поселковый совет запретил продавать алкоголь людям в военной форме. Об этом сообщила секретарь Деснянского поселкового совета Нина Рудь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По ее словам, решение принято после обращения в поселковый совет начальника Деснянского гарнизона генерал-майора Виктора Николюка.
«Решение было принято после обращения начальника Деснянского гарнизона и в рамках введения военного положения. Физические лица-предприниматели и магазины военторга, работающие на территории поселка, восприняли запрет с пониманием. Никаких инцидентов нет», - отметила Рудь.
Как уточнили в поселковом совете, если человек в военной форме, значит, он находится на службе, и поэтому ни в коем случае не должен употреблять алкоголь. Запрет начал действовать с 5 декабря и касается не только крепких напитков, но и слабоалкогольных напитков и пива.
Ограничение по продаже алкоголя военным в поселке Десна будет действовать до завершения военного положения. В поселке Десна Козелецкого района проживают около 8 тысяч человек, 3 тысячи из них являются военнослужащими.
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В связи с введением на территории 10 областей Украины военного положения в 169-м учебном центре в Десне проходят массовые учения резервистов. Сюда прибыли около 1 тысячи человек оперативного резерва первой очереди, которые в течение нескольких недель будут отрабатывать свои военные навыки.
На Черниговщине в поселке Десна, где дислоцируется 169-й учебный центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, поселковый совет запретил продавать алкоголь людям в военной форме. Об этом сообщила секретарь Деснянского поселкового совета Нина Рудь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
По ее словам, решение принято после обращения в поселковый совет начальника Деснянского гарнизона генерал-майора Виктора Николюка.
«Решение было принято после обращения начальника Деснянского гарнизона и в рамках введения военного положения. Физические лица-предприниматели и магазины военторга, работающие на территории поселка, восприняли запрет с пониманием. Никаких инцидентов нет», - отметила Рудь.
Как уточнили в поселковом совете, если человек в военной форме, значит, он находится на службе, и поэтому ни в коем случае не должен употреблять алкоголь. Запрет начал действовать с 5 декабря и касается не только крепких напитков, но и слабоалкогольных напитков и пива.
Ограничение по продаже алкоголя военным в поселке Десна будет действовать до завершения военного положения. В поселке Десна Козелецкого района проживают около 8 тысяч человек, 3 тысячи из них являются военнослужащими.
Читайте также: В Запорожье запретили ночью продавать алкоголь
В связи с введением на территории 10 областей Украины военного положения в 169-м учебном центре в Десне проходят массовые учения резервистов. Сюда прибыли около 1 тысячи человек оперативного резерва первой очереди, которые в течение нескольких недель будут отрабатывать свои военные навыки.
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