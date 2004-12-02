Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков

Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков

Похожие новости по теме

У захваченных украинских моряков тяжелые ранения ног и ампутация пальцев У захваченных на Азове украинских моряков, которые находятся в СИЗО Москвы, тяжелые ранения ног и ампутация пальцев руки.

Раненых украинских моряков держат в общих камерах СИЗО Раненых украинских моряков удерживают в СИЗО Матросская тишина в Москве вместе с другими заключенными.

Порошенко провел встречу с семьями захваченных моряков Порошенко встретился с семьями украинских моряков, которые содержатся в РФ.

Опубликованы снимки раненых украинских моряков Самому старшему из украинских моряков 27 лет, а младшему всего 18.