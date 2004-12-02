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Раздел: Украина  
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Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряков

Денисова опровергла информацию об ампутации у раненых украинских моряковУ раненых моряков кости и суставы цели - Денисова

Украинский консул в Москве сегодня ночью посетил раненых украинских моряков в "Матросской тишине" и рассказал, что они получили осколочные ранения, но кости и суставы цели. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Он (консул - ред.) отметил, что сегодня ночью посетил трех раненых наших бойцов в СИЗО "Матросская тишина". По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. Ребята имеют осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет, - кости и суставы цели", - написала украинский Омбудсмен.

Напомним, советник командующего ВМС Виктория Христенко сообщила, что у одного из ребят, раненых в Азовском море, тяжелое ранение ног.

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25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также получили ранения и были захвачены в плен члены их экипажей.
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 Теги: Россия, школьник

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