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Раздел: Украина  
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Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"

Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"Более 30 военных получили ранения и 13 погибли от разрывов "Молота"

За все время использования минометов "Молот" было зафиксировано девять их разрывов, в результате которых получили ранения 32 и погибло 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Центральном ракетно-артиллерийском управлении Вооруженных сил Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“В Вооруженных силах Украины зафиксировано девять случаев разрывов 120 мм минометов М120-15 „Молот“, в результате которых были ранены 32 военнослужащих и погибло 13 военнослужащих”, - сказали в ВСУ.

Отметим, в ВСУ сообщили, что минометы “Молот” не принимались на вооружение ВСУ, а их эксплуатацию позволили на время особого периода.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

По факту взрыва миномета на территории 233-го Ровенского полигона Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз было назначено комплексную комиссионную судебно-военную, трассологическую, химическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

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В ноябре Военная прокуратура Центрального региона сообщила промежуточный вывод о разрыве миномета “Молот” на Ровенском полигоне. Согласно этому выводу, объективных данных о ненадлежащем качестве этих минометов не получено.
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 Теги: Молот, военные

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Сегодня, 14:23 » Автор: Татьяна Ларина
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