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Раздел: Украина  
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В Киеве начали украшать главную елку страны

В Киеве начали украшать главную елку страныОгни на елке зажгут 19 декабря.

В Киеве на Софийской площади главную елку страны начали украшать гирляндами.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор, работы ведутся ночью, чтобы можно было внести коррективы.

Работы по украшению елки в центре столицы находятся на финальной стадии.

Напомним, 6 декабря установили металлический каркас елки и верхушку дерева со звездой.

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Елку высотой 25 метров украсят 1000 игрушек и около 3 км гирлянд. Огни на ней торжественно зажгут 19 декабря.

В Киеве начали украшать главную елку страны
В Киеве начали украшать главную елку страны
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 Теги: Киев, елка

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Сегодня, 10:52 » Автор: Богдан Процив
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