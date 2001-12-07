» » Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
Раздел: Украина  
0

Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах

Укравтодор сообщил о ситуации на дорогахПокрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое.

В Украине, по состоянию на утро 10 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".

Сообщается, что утром местами наблюдается небольшой дождь, в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях местами туман.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.

Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое, в Черкасской области - местами гололед.

Читайте также: На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь

На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Абранском и Латірському перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4+4°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Вишковськом перевале местами заснеженное.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дороги, Укравтодор

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:04 » Автор: Богдан Процив
     143
     0

Похожие новости по теме

В Укравтодоре рассказали о состоянии дорог В Укравтодоре рассказали о состоянии дорог

Дорожное покрытие в Ивано-Франковской и Черновицкой - заснеженное, а в Черкасской и Одесской областях - гололедица.

В полиции рассказали о ситуации на дорогах в связи со снегопадом В полиции рассказали о ситуации на дорогах в связи со снегопадом

В ряде областей Украины толщина снежного покрова достигает шести сантиметров, однако на основных трассах проезд обеспечен.

Украинцев предупредили о возможных перебоях в электроснабжении Украинцев предупредили о возможных перебоях в электроснабжении

Тяжёлые погодные условия 8-9 февраля могут привести к обрыву высоковольтных кабелей.

В Украине ожидаются дожди с грозами В Украине ожидаются дожди с грозами

Местами возможны град и шквалы.

Куда лучше не ехать: в четырех областях остаются перекрытыми ряд дорог Куда лучше не ехать: в четырех областях остаются перекрытыми ряд дорог

Ряд дорог закрыты в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх