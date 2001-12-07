Раздел: Украина
Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое.
В Украине, по состоянию на утро 10 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".
Сообщается, что утром местами наблюдается небольшой дождь, в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях местами туман.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.
Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое, в Черкасской области - местами гололед.
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На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Абранском и Латірському перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4+4°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Вишковськом перевале местами заснеженное.
В Украине, по состоянию на утро 10 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укравтодора".
Сообщается, что утром местами наблюдается небольшой дождь, в Сумской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В Киевской, Сумской, Черниговской, Одесской и центральных областях местами туман.
"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Выполняются работы по обработке дорог противогололедными материалами на участках дорог, где есть угроза возникновения гололеда", - говорится в сообщении.
Также в "Укравтодоре" отметили, что состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областях мокрое, в Черкасской области - местами гололед.
Читайте также: На Черниговщине военным запретили продавать алкоголь
На перевальных участках дорог преимущественно без осадков, на Абранском и Латірському перевалах - дожди, на Ужоцком перевале - местами небольшой снег. Температура воздуха -4+4°С. Состояние покрытия местами мокрое, на Вишковськом перевале местами заснеженное.
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