Раздел: Украина
Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
СБУ аннулировала его пропуск 7 декабря.
В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились из-за того, что пограничники запретили пересечь митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону линию разграничения на Донбассе.
Информацию о запрете на въезд из оккупированных территорий для Илариона подтвердил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
По словам Слободяна, такое решение принимали в Службе безопасности.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в ведомство, чтобы узнать причину запрета.
Так называемая Донецкая епархия УПЦ выразила свое возмущение в связи с ситуацией.
"С глубоким возмущением и недоумением вынуждены сообщить, что 9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое", - говорится на сайте епархии.
В УПЦ сообщают, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для молитвы с архиереями УПЦ МП в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.
"Право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной:"…особое распоряжение из Киева…", - заявили в пресс-службе так называемой епархии.
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По мнению УПЦ МП, данная ситуация свидетельствует о вмешательстве власти в дела церкви и дискриминации по религиозному признаку.
В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились из-за того, что пограничники запретили пересечь митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону линию разграничения на Донбассе.
Информацию о запрете на въезд из оккупированных территорий для Илариона подтвердил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.
По словам Слободяна, такое решение принимали в Службе безопасности.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в ведомство, чтобы узнать причину запрета.
Так называемая Донецкая епархия УПЦ выразила свое возмущение в связи с ситуацией.
"С глубоким возмущением и недоумением вынуждены сообщить, что 9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое", - говорится на сайте епархии.
В УПЦ сообщают, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для молитвы с архиереями УПЦ МП в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.
"Право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной:"…особое распоряжение из Киева…", - заявили в пресс-службе так называемой епархии.
Читайте также: В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
По мнению УПЦ МП, данная ситуация свидетельствует о вмешательстве власти в дела церкви и дискриминации по религиозному признаку.
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