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Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе

Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе

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