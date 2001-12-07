» » Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
Раздел: Украина  
0

Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе

Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на ДонбассеСБУ аннулировала его пропуск 7 декабря.

В Украинской православной церкви Московского патриархата возмутились из-за того, что пограничники запретили пересечь митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону линию разграничения на Донбассе.

Информацию о запрете на въезд из оккупированных территорий для Илариона подтвердил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

По словам Слободяна, такое решение принимали в Службе безопасности.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в ведомство, чтобы узнать причину запрета.

Так называемая Донецкая епархия УПЦ выразила свое возмущение в связи с ситуацией.

"С глубоким возмущением и недоумением вынуждены сообщить, что 9 декабря 2018 года представители власти Украины не позволили правящему архиерею Донецко-Мариупольской епархии Илариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска "Новотроицкое", - говорится на сайте епархии.

В УПЦ сообщают, что митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для молитвы с архиереями УПЦ МП в праздник иконы Божией Матери "Знамение" 10 декабря.

"Право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения было аннулировано. Единственная "причина" возникновения такой ситуации, по словам сотрудника СБУ на КПВВ "Новотроицкое", оказалась предельно простой и издевательски безосновательной:"…особое распоряжение из Киева…", - заявили в пресс-службе так называемой епархии.

Читайте также: В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий

По мнению УПЦ МП, данная ситуация свидетельствует о вмешательстве власти в дела церкви и дискриминации по религиозному признаку.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: митрополит, УПЦ МП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
     127
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое На Донбассе закрыли КПВВ Новотроицкое

Пункт пропуска временно закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин.

Оккупанты придумали, как зарабатывать на пропуске через линию разграничения Оккупанты придумали, как зарабатывать на пропуске через линию разграничения

Сепаратисты создают затруднения для людей при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда в зоне АТО.

В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 авто В зоне АТО на пропускном пункте скопилось около 550 авто

Наибольшее скопление авто наблюдается в пропускном пункте Гнутово - 90 авто на въезд и 100 на выезд.

На пунктах пропуска в АТО скопились длинные очереди На пунктах пропуска в АТО скопились длинные очереди

За сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли 24 400 человек.

На КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто На КПВВ на Донбассе собралось почти 400 авто

Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе собралось около 400 авто

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх