» » Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
Раздел: Украина  
0

Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем

Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблемДо конца года в состав Черноморского флота России войдет новый патрульный корабль, а еще три судна в 2019 году.

В Севастополе в понедельник, 10 декабря, состоялась церемония по приему в состав Черноморского флота России нового малого ракетного корабля Орехово-Зуево, оснащенного крылатыми ракетами большой дальности Калибр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что до конца декабря в состав ЧФ РФ войдет новый патрульный корабль Василий Быков, а в 2019 году - патрульный корабль Дмитрий Рогачев, морской тральщик Иван Антонов и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.

"Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.

Читайте также: Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш

Малый ракетный корабль Орехово-Зуево - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии Буян-М, построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом Калибр-НК, предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта Буян-М - охрана и защита экономической зоны государства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: флот, Крым

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:43 » Автор: Богдан Процив
     110
     0

Похожие новости по теме

Украинский Ан-26 перехватил российский ракетный корабль в Черном море Украинский Ан-26 перехватил российский ракетный корабль в Черном море

Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море.

ВМС Украины получат новый ракетный катер ВМС Украины получат новый ракетный катер

Военно-морские силы Украины планируют ввести в состав флота ракетный катер "Лань" в 2019 году.

В Крым прибыл еще один российский сторожевой корабль В Крым прибыл еще один российский сторожевой корабль

Ранее в Крым были переброшены два сторожевика данного класса – Изумруд и Аметист.

Российский корабль обстрелял самолет Военно-морских сил Украины Российский корабль обстрелял самолет Военно-морских сил Украины

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж не пострадал.

«Гетьман Сагайдачний» не допустил провокации со стороны боевого корабля ЧФ России «Гетьман Сагайдачний» не допустил провокации со стороны боевого корабля ЧФ России

В Черном море был обнаружен сторожевой корабль Черноморского флота Российской Федерации «Ладный».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх