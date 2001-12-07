Раздел: Украина
Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
До конца года в состав Черноморского флота России войдет новый патрульный корабль, а еще три судна в 2019 году.
В Севастополе в понедельник, 10 декабря, состоялась церемония по приему в состав Черноморского флота России нового малого ракетного корабля Орехово-Зуево, оснащенного крылатыми ракетами большой дальности Калибр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что до конца декабря в состав ЧФ РФ войдет новый патрульный корабль Василий Быков, а в 2019 году - патрульный корабль Дмитрий Рогачев, морской тральщик Иван Антонов и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.
"Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.
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Малый ракетный корабль Орехово-Зуево - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии Буян-М, построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом Калибр-НК, предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта Буян-М - охрана и защита экономической зоны государства.
В Севастополе в понедельник, 10 декабря, состоялась церемония по приему в состав Черноморского флота России нового малого ракетного корабля Орехово-Зуево, оснащенного крылатыми ракетами большой дальности Калибр. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что до конца декабря в состав ЧФ РФ войдет новый патрульный корабль Василий Быков, а в 2019 году - патрульный корабль Дмитрий Рогачев, морской тральщик Иван Антонов и скоростной транспортно-десантный катер нового проекта.
"Очевидно, что Черноморский флот становится сильнее, а значит и Россия на южном морском направлении тоже становится сильнее. Уверен, что новый корабль в самые кратчайшие сроки приступит к решению поставленных задач в дальней и ближней морских зонах", - сказал командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Читайте также: Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
Малый ракетный корабль Орехово-Зуево - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии Буян-М, построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом Калибр-НК, предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта Буян-М - охрана и защита экономической зоны государства.
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