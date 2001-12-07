Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

ВМС Украины получат новый ракетный катер Военно-морские силы Украины планируют ввести в состав флота ракетный катер "Лань" в 2019 году.