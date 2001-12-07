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Раздел: Украина  
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В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем

В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождемНеизвестный ударил журналиста кулаком в лицо.

В Краматорске избили журналиста за то, что он записывал на видео, как укладывали асфальт в дождь. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 9 декабря, в парке им. Пушкина. Пострадал местный журналист-фрилансер Андрей Романенко.

"Возвращаясь домой, Андрей заметил, как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, за что и пострадал", - пишет Томиленко.

Как рассказал Романенко, он предупредил рабочих, которые под дождем укладывали асфальт буквально в лужи, что ведет сьемку для дальнейшей публикации.

"Вдруг к Андрею подошел какой-то человек, очевидно, бригадир дорожной службы или подрядчик, и потребовал, чтобы журналист прекратил съемку и удалил все файлы", - пишет Томиленко.

Также мужчина начал кричать, что он не имеет права снимать людей и их работу.

"Далее напавший начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить все файлы. У него это не получилось, и он силой заставил журналиста удалить видео", - рассказал Томиленко.

Журналист сразу после происшествия пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности.

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"Побои снимать не стал, ведь слишком больших повреждений не получил. Зато из-за агрессивных действий работника коммунальной службы не смог выполнить свою работу. В полиции достаточно оперативно уточнили все детали, пообещали связаться со мной", - рассказал Романенко.
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 Теги: журналист, нападение

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Сегодня, 16:01 » Автор: Богдан Процив
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