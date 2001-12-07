В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем

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Избиения журналистов продолжаются: теперь отметились работники «Кобры» Вчера журналиста телеканала ТВІ Владимира Миняйло, который является одним из соавторов программы «Автомандры», избили неподалёку от Киева. Виновниками данного инцидента являются сотрудники ГАИ. Работники телеканала рассказали о том, что их журналист ехал забрать свою собаку, которой только что сделали сложную операцию.