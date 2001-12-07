Раздел: Украина
В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
Неизвестный ударил журналиста кулаком в лицо.
В Краматорске избили журналиста за то, что он записывал на видео, как укладывали асфальт в дождь. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 9 декабря, в парке им. Пушкина. Пострадал местный журналист-фрилансер Андрей Романенко.
"Возвращаясь домой, Андрей заметил, как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, за что и пострадал", - пишет Томиленко.
Как рассказал Романенко, он предупредил рабочих, которые под дождем укладывали асфальт буквально в лужи, что ведет сьемку для дальнейшей публикации.
"Вдруг к Андрею подошел какой-то человек, очевидно, бригадир дорожной службы или подрядчик, и потребовал, чтобы журналист прекратил съемку и удалил все файлы", - пишет Томиленко.
Также мужчина начал кричать, что он не имеет права снимать людей и их работу.
"Далее напавший начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить все файлы. У него это не получилось, и он силой заставил журналиста удалить видео", - рассказал Томиленко.
Журналист сразу после происшествия пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Читайте также: Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
"Побои снимать не стал, ведь слишком больших повреждений не получил. Зато из-за агрессивных действий работника коммунальной службы не смог выполнить свою работу. В полиции достаточно оперативно уточнили все детали, пообещали связаться со мной", - рассказал Романенко.
В Краматорске избили журналиста за то, что он записывал на видео, как укладывали асфальт в дождь. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 9 декабря, в парке им. Пушкина. Пострадал местный журналист-фрилансер Андрей Романенко.
"Возвращаясь домой, Андрей заметил, как в дождливую погоду рабочие укладывают асфальт. Достал мобильный, предупредив, что журналист, и начал съемку, за что и пострадал", - пишет Томиленко.
Как рассказал Романенко, он предупредил рабочих, которые под дождем укладывали асфальт буквально в лужи, что ведет сьемку для дальнейшей публикации.
"Вдруг к Андрею подошел какой-то человек, очевидно, бригадир дорожной службы или подрядчик, и потребовал, чтобы журналист прекратил съемку и удалил все файлы", - пишет Томиленко.
Также мужчина начал кричать, что он не имеет права снимать людей и их работу.
"Далее напавший начал вырывать телефон и ударил журналиста кулаком в лицо. Завладев мобильным, мужчина пытался удалить все файлы. У него это не получилось, и он силой заставил журналиста удалить видео", - рассказал Томиленко.
Журналист сразу после происшествия пошел в отделение полиции и написал заявление о препятствовании журналистской деятельности.
Читайте также: Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
"Побои снимать не стал, ведь слишком больших повреждений не получил. Зато из-за агрессивных действий работника коммунальной службы не смог выполнить свою работу. В полиции достаточно оперативно уточнили все детали, пообещали связаться со мной", - рассказал Романенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
76
0
Также советуем посмотреть
- В Краматорске избили журналиста, снимавшего укладку асфальта под дождем
- Над Техасом на закате нависло странное «НЛО»
- Гройсман – Фирташ: кто кого
- Госдеп и Виктор Медведчук
- Сенцова выписали из медчасти колонии
- Цензуру в Facebook высмеяли меткой карикатурой
- Сестра рассказала о голодовке Савченко
- Щодо спрощеного громадянства РФ для українців
- Стали известны детали драки со стрельбой с участием студентов КПИ
- Во Львове вандалы пытались разрушить скульптуры возле могил польских военных
- Сюрприз на Хануку: пенсионер выиграл в «Лото» 5 миллионов
- Україна має право на ядерний захист
- Флот оккупантов в Крыму усилили новым ракетным кораблем
- Пограничники не пустили митрополита УПЦ МП через линию разграничения на Донбассе
- О сценарии развала дела Мартыненко
- Во Львове произошло нападение на отделение Альфа-банка
- Прошла любовь: женщина, вышедшая замуж за призрака, объявила о разводе
- Экс-офицер ВСУ три года под прикрытием работал на Москву
- Осторожно, Лондон закрывается
- Вблизи украино-российской границы задержан гражданин Бангладеш
- Укравтодор сообщил о ситуации на дорогах
- Можно ли в Украине иметь пророссийские взгляды
- И они туда же: В России «активизировались» пьяные птицы
- В Киеве начали украшать главную елку страны
- «Укроборонпром» занял 81-е место в рейтинге экспортеров оружия
- "Пирата-Путина" высмеяли свежими мемами
- Облупленные стены, ржавчина и грибок
- Вот это терпение: мужчина открыл подарок бывшей через 48 лет после разлуки
- В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий
- Наскільки довго Тимошенко залишиться першою
Оставьте свой комментарий