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Раздел: Украина  
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Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»

Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»Пострадавших нет, сегодня КПВВ работает с штатном режиме.

Боевики применяют оружие в пределах гуманитарных дорожных коридоров во время работы пунктов пересечения линии разграничения и в нерабочее время. Об этом сегодня сообщила Госпогранслужба Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Вечером в понедельник, 10 декабря, в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". В это время контрольно-пропускные операции были завершены, а в зоне поражения гражданских лиц не было. Военнослужащие находились в укрытиях и ответный огонь не открывали.

Госпогранслужба отмечает, что провокационные действия боевиков направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу контрольно-пропускных пунктов.

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Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме.
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 Теги: обстрел, КПВВ

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Сегодня, 10:00 » Автор: Богдан Процив
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