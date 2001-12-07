Раздел: Украина
Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»
Пострадавших нет, сегодня КПВВ работает с штатном режиме.
Боевики применяют оружие в пределах гуманитарных дорожных коридоров во время работы пунктов пересечения линии разграничения и в нерабочее время. Об этом сегодня сообщила Госпогранслужба Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Вечером в понедельник, 10 декабря, в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". В это время контрольно-пропускные операции были завершены, а в зоне поражения гражданских лиц не было. Военнослужащие находились в укрытиях и ответный огонь не открывали.
Госпогранслужба отмечает, что провокационные действия боевиков направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу контрольно-пропускных пунктов.
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Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме.
Боевики применяют оружие в пределах гуманитарных дорожных коридоров во время работы пунктов пересечения линии разграничения и в нерабочее время. Об этом сегодня сообщила Госпогранслужба Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Вечером в понедельник, 10 декабря, в 21.35 со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка боевики открыли огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия различного калибра по позициям пограничников из состава Объединенных сил, несущих службу на блокпосте первого оборонительного рубежа перед КПВВ "Марьинка". В это время контрольно-пропускные операции были завершены, а в зоне поражения гражданских лиц не было. Военнослужащие находились в укрытиях и ответный огонь не открывали.
Госпогранслужба отмечает, что провокационные действия боевиков направлены на дестабилизацию ситуации в пределах гуманитарных дорожных коридоров, в результате которой возможно ведение ограничений на работу контрольно-пропускных пунктов.
Читайте также: Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
Архиерея Донецко-Мариупольской епархии УПЦ МП не пустили из Донецка в Волновахский район
Сегодня все КПВВ открылись по графику и работают в штатном режиме.
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