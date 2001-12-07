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Раздел: Украина  
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В Одессе медуниверситет закроется до весны

В Одессе медуниверситет закроется до весныВУЗ прекратит полноценную деятельность с Нового года и до конца февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги.

Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят долго оставаться на рабочих местах. Об этом говорится в распоряжении ректора ВУЗа Игоря Коваля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.

Как следует из документа, университет прекратит полноценную деятельность до 24 февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги. Денег у медуниверситета якобы нет, поэтому ректор решил ограничить подачу теплоносителя и электроэнергии.

Предполагается, что до окончания вынужденных каникул сотрудники кафедр ВУЗа смогут находиться на рабочих местах только по средам, с 12:00 до 15:00, а сотрудники деканатов - ежедневно с 10:00 до 14:00 в режиме «поочередного дежурства» (один замерз - другой сменил). Соответственно, отрабатывать пропущенные занятия и пересдавать зачеты студенты смогут только в эти дни.

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Отмечается, что это далеко не первый раз, когда ведущее учебное заведение Одессы устраивает долгие зимние каникулы, потому что у него нет средств на то, чтобы расплатиться за потребленное тепло.
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 Теги: медуниверситет

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Сегодня, 11:39 » Автор: Богдан Процив
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