Раздел: Украина
В Одессе медуниверситет закроется до весны
ВУЗ прекратит полноценную деятельность с Нового года и до конца февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги.
Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят долго оставаться на рабочих местах. Об этом говорится в распоряжении ректора ВУЗа Игоря Коваля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
Как следует из документа, университет прекратит полноценную деятельность до 24 февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги. Денег у медуниверситета якобы нет, поэтому ректор решил ограничить подачу теплоносителя и электроэнергии.
Предполагается, что до окончания вынужденных каникул сотрудники кафедр ВУЗа смогут находиться на рабочих местах только по средам, с 12:00 до 15:00, а сотрудники деканатов - ежедневно с 10:00 до 14:00 в режиме «поочередного дежурства» (один замерз - другой сменил). Соответственно, отрабатывать пропущенные занятия и пересдавать зачеты студенты смогут только в эти дни.
Читайте также: Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
Отмечается, что это далеко не первый раз, когда ведущее учебное заведение Одессы устраивает долгие зимние каникулы, потому что у него нет средств на то, чтобы расплатиться за потребленное тепло.
Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят долго оставаться на рабочих местах. Об этом говорится в распоряжении ректора ВУЗа Игоря Коваля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
Как следует из документа, университет прекратит полноценную деятельность до 24 февраля в связи с ростом цен на коммунальные услуги. Денег у медуниверситета якобы нет, поэтому ректор решил ограничить подачу теплоносителя и электроэнергии.
Предполагается, что до окончания вынужденных каникул сотрудники кафедр ВУЗа смогут находиться на рабочих местах только по средам, с 12:00 до 15:00, а сотрудники деканатов - ежедневно с 10:00 до 14:00 в режиме «поочередного дежурства» (один замерз - другой сменил). Соответственно, отрабатывать пропущенные занятия и пересдавать зачеты студенты смогут только в эти дни.
Читайте также: Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
Отмечается, что это далеко не первый раз, когда ведущее учебное заведение Одессы устраивает долгие зимние каникулы, потому что у него нет средств на то, чтобы расплатиться за потребленное тепло.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
240
0
Также советуем посмотреть
- Кот-качок стал героем забавного мема
- Боты заняты разогревом ситуации во Франции
- В Одессе медуниверситет закроется до весны
- «Укравтодор» сообщил о ситуации на основных дорогах
- Обезьяны устроили бедлам в правительственном квартале
- Стражденним по Росії треба купувати квиток
- Известный художник показал, куда Путин ведет Россию
- Суд в Херсоне приговорил к 15 годам заключения организатора теракта
- Каждый из украинцев отдает государству половину заработанного
- Американке вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
- Боевики обстреляли позиции пограничников перед КПВВ «Марьинка»
- В Донецке зафиксировали неразорвавшийся снаряд РСЗО Град
- Жила долго, но Путина не пережила
- Сутки на Донбассе прошли без потерь для ВСУ
- Проделки, на которые способны лишь отцы с чувством юмора
- Анкеты на сайтах знакомств, вызывающие гомерический смех
- Смешные фотки, на которых самое интересное – на заднем плане
- Мужчины показали прикольными фотками, каково быть отцами девочек
- Забавные коты, не способные спокойно сидеть рядом с елкой
- Свежие анекдоты, которые сделают ваше настроение отменным
- Англичанин хранил зубные щетки в древнем бесценном артефакте
- В ВСУ сформировали резерв из 200 тысяч человек
- Нацсовет отказал телеканалу Мураева в переоформлении лицензии
- Сомнительные достижения Путина высмеяли новой карикатурой
- Украина – Коломойский: кто кого
- Болельщики оставили без трусов футболиста, забившего решающий гол
- В Генштабе осудили отлов призывников на улицах
- В Сети высмеяли реакцию России на протесты в Париже
- Российское ТВ снимает сюжеты о «нищих» украинцах
- В Нацполиции стартовали масштабные оперативно-тактические учения
Оставьте свой комментарий