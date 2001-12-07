Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Одессе медуниверситет закроется до весны

В Одессе медуниверситет закроется до весны

Похожие новости по теме

Минздрав уволил ректора Киевского медуниверситета Амосову Ректор медицинского университета имени Богомольца с документом уже ознакомлена.

Одесским студентам продлили каникулы до весны Практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011-2012 учебном году.