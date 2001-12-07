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Раздел: Украина  
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Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений

Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправленийЖителям крупнейших городов Украины компания предлагает использовать ее совместный с DHL сервис экспресс-доставки.

В предновогодний и рождественский период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты. Об этом сообщает пресс-служба национального оператора почтовой связи ПАО Укрпочта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В компании отмечают, что в это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хендлинг компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены.

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Для осуществления экспресс-доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины Укрпочта предложила пользоваться ее совместными решениями с DHL Express.
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 Теги: Укрпочта, доставка

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Сегодня, 15:08 » Автор: Богдан Процив
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