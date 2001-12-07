Раздел: Украина
Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
В данное время аварийные бригады коммунального предприятия Львовтеплоэнерго работают над ликвидацией аварии.
Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления и еще 12 – без горячей воды из-за прорыва теплосети по улиц Тернопольской.
Об этом сообщает Львовский горсовет во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Приостановлена подача отопления к 55 домам в районе Нового Львова в связи с порывом теплосети", – говорится в сообщении.
Утверждается, что в данное время аварийные бригады КП Львовтеплоэнерго работают над ликвидацией аварии.
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По предварительным данным, подачу тепла планируют возобновить до 22:00 вторника.
Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления и еще 12 – без горячей воды из-за прорыва теплосети по улиц Тернопольской.
Об этом сообщает Львовский горсовет во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Приостановлена подача отопления к 55 домам в районе Нового Львова в связи с порывом теплосети", – говорится в сообщении.
Утверждается, что в данное время аварийные бригады КП Львовтеплоэнерго работают над ликвидацией аварии.
Читайте также: Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
По предварительным данным, подачу тепла планируют возобновить до 22:00 вторника.
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