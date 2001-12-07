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Раздел: Украина  
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Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления

Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопленияВ данное время аварийные бригады коммунального предприятия Львовтеплоэнерго работают над ликвидацией аварии.

Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления и еще 12 – без горячей воды из-за прорыва теплосети по улиц Тернопольской.

Об этом сообщает Львовский горсовет во вторник, 11 декабря, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Приостановлена подача отопления к 55 домам в районе Нового Львова в связи с порывом теплосети", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в данное время аварийные бригады КП Львовтеплоэнерго работают над ликвидацией аварии.

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По предварительным данным, подачу тепла планируют возобновить до 22:00 вторника.
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 Теги: Львов, отопление

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Сегодня, 17:05 » Автор: Богдан Процив
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