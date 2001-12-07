Раздел: Украина
Порошенко встретится с генсеком НАТО
Порошенко поднимет вопрос присутствия НАТО в Черном море.
Президент Украины Петр Порошенко посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартире организации 13 декабря 2018 года", - сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине 30 ноября – 1 декабря будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море.
По его словам, как один из возможных вариантов поддержки Украины в связи с новой российской агрессией в Азовском море и Керченском проливе может быть заход нескольких кораблей НАТО в Черное море, потому что это вопрос глобальной безопасности.
Читайте также: Порошенко встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом
Порошенко не исключает, что на саммите может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие корабли, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом (нападать на украинские корабли).
Президент Украины Петр Порошенко посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартире организации 13 декабря 2018 года", - сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине 30 ноября – 1 декабря будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море.
По его словам, как один из возможных вариантов поддержки Украины в связи с новой российской агрессией в Азовском море и Керченском проливе может быть заход нескольких кораблей НАТО в Черное море, потому что это вопрос глобальной безопасности.
Читайте также: Порошенко встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом
Порошенко не исключает, что на саммите может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие корабли, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом (нападать на украинские корабли).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
99
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
- Голлум из «Властелина колец» оригинально спародировал Терезу Мэй
- Парасюк поделился подробностями ДТП во Львове
- Начались учебные сборы с резервистами морской пехоты ВМС Украины
- Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления
- Сеть насмешил кот, позволивший себя «упаковать» для подарка
- Как погашение внешних госдолгов повлияет на курс гривны
- Захарову, сделавшую ремонт за счет телепрограммы, высмеяли фотожабами
- Добрі наміри, «жовті жилети» та переконливий Волкер
- Объявлено штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей
- Нью-Йоркская газета оконфузилась «пикантным» заголовком
- Минобороны уменьшит расходы на вооружения
- Савченко прекратит сухую голодовку
- Катя вже не з нами п’ять тижнів
- В Россию не пропустили более 280 граждан Украины
- В Сети высмеяли россиян, протестующих в Париже
- Укрпочта предупредила о предстоящих задержках отправлений
- Нова стратегія миру та безпеки: ОПК країни
- У жены Семочко и ее дочери нашли гражданство РФ
- Соцсети подняли на смех истерику боевиков «ДНР» из-за дорогих яиц
- Об инновационном развитии
- Только треть опрошенных украинцев поддерживают введение военного положения
- Боевики повредили водопровод в Луганской области
- В Сети высмеяли ракетоносцы Путина в голодающей Венесуэле
- У Европы лопнуло терпение на Скрипалях
Оставьте свой комментарий