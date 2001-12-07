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Раздел: Украина  
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Порошенко встретится с генсеком НАТО

Порошенко встретится с генсеком НАТОПорошенко поднимет вопрос присутствия НАТО в Черном море.

Президент Украины Петр Порошенко посетит в четверг штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартире организации 13 декабря 2018 года", - сообщила во вторник пресс-служба Североатлантического альянса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на саммите Большой двадцатки (G20) в Аргентине 30 ноября – 1 декабря будет рассмотрен вопрос о направлении кораблей НАТО в Черное море.

По его словам, как один из возможных вариантов поддержки Украины в связи с новой российской агрессией в Азовском море и Керченском проливе может быть заход нескольких кораблей НАТО в Черное море, потому что это вопрос глобальной безопасности.

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Порошенко не исключает, что на саммите может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие корабли, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом (нападать на украинские корабли).
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 Теги: Порошенко, НАТО, Черное море

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Сегодня, 20:22 » Автор: Едгар Букмирза
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