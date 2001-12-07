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Раздел: Украина  
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Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков

Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряковВ России продолжают настаивать на своей версии событий.

Минюст РФ отправил в Европейский суд по правам человека ответы об обстоятельствах задержания с применением оружия украинских моряков в нейтральных водах Черного моря южнее Керченского пролива.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на blackseanews.

"В Европейский Суд по правам человека направлены ответы властей РФ на вопросы об обстоятельствах задержания 24 украинских граждан, находившихся на борту украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", остановленных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - заявили в ведомстве.

При этом в ответе ЕСПЧ говорится, что "указанные граждане Украины были задержаны в качестве подозреваемых по ч.3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения)" и заключены под стражу на основании постановлений судов.

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В инюсте РФ уверяют, что "три корабля ВМС Украины - "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" - 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы".
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 Теги: Россия, моряки, Керченский пролив

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Сегодня, 21:28 » Автор: Едгар Букмирза
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