Раздел: Украина
Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
Отныне граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт.
Правительство Украины на заседании в среду, 12 декабря, одобрило соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении границы по ID-картам.
Документ был подписан 5 октября 2018 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
Читайте также: На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
Напомним, 19 сентября правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам. На сегодняшний день между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Правительство Украины на заседании в среду, 12 декабря, одобрило соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении границы по ID-картам.
Документ был подписан 5 октября 2018 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.
Читайте также: На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
Напомним, 19 сентября правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам. На сегодняшний день между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
110
0
Также советуем посмотреть
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
Оставьте свой комментарий