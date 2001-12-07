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Раздел: Украина  
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Украина и Грузия отменили визовый режим между странами

Украина и Грузия отменили визовый режим между странамиОтныне граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт.

Правительство Украины на заседании в среду, 12 декабря, одобрило соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении границы по ID-картам.

Документ был подписан 5 октября 2018 года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Соглашением, в частности, предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

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Напомним, 19 сентября правительство Украины одобрило соглашение с Грузией о поездках по ID-картам. На сегодняшний день между странами действует соглашение о безвизовых поездках от 31 марта 1999 года, которое, в том числе, освобождает граждан от оформления долгосрочных виз для пребывания или проживания на срок более 90 дней.
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 Теги: визовый режим, Грузия

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Сегодня, 13:47 » Автор: Богдан Процив
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