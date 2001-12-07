Раздел: Украина
Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
Из Луганска в украинские тюрьмы вывезли 42 заключенных.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о передаче украинской стороне 42 осужденных, которые ранее содержались в тюрьмах оккупированного Донбасса, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.
Об этом омбудсмен сообщила в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области…В этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела", - написала Денисова.
По словам омбудсмена, это первый случай передачи осужденных с неподконтрольных территорий Луганской области.
Читайте также: Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
"Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории", - заявила Денисова.
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о передаче украинской стороне 42 осужденных, которые ранее содержались в тюрьмах оккупированного Донбасса, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.
Об этом омбудсмен сообщила в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области…В этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела", - написала Денисова.
По словам омбудсмена, это первый случай передачи осужденных с неподконтрольных территорий Луганской области.
Читайте также: Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
"Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории", - заявила Денисова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
108
0
Также советуем посмотреть
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
- На Крым обрушился снегопад: часть полуострова осталась без света
- Телепортировался: вечер в баре закончился для румына в Лондоне
- Почему украинцам не удается сложить слово «счастье»
- Американец из-за нелепой случайности выиграл «круглую сумму»
- В традициях Уго Чавеса
- Сеть насмешило «противостояние» кота с беговой дорожкой
- Россия – это мой враг
- В ГФС отреагировали на обещание Насирова выйти на работу
- Стало известно, почему Goggle считает Трампа «идиотом»
- Как жители Донбасса спасаются от нищеты
- «Хуже, чем на памятник»: Сеть насмешила свежая фотка Путина
- В Украине отмечают День Сухопутных войск
- Боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе во вторник
- Комусь воєнний стан, комусь – дерибан
- Что такое настоящая зима: фотки, которые вас развеселят
- Веселые доказательства того, что коты – это «инопланетяне»
- Уморительные фотки всегда невозмутимых людей
- Нарушили границы: Россия представила ЕСПЧ свою версию задержания моряков
- Забавные фотки, способные "вылечить" депрессию
- Порошенко встретится с генсеком НАТО
- Прикольные фотки пассажиров метро, ставших «жертвами моды»
- Театральные афиши, способные вызвать взрыв хохота
- Сеть насмешил охранник Путина, замаскировавшийся под оператора
- В Украину не пропустили более тысячи россиян
Оставьте свой комментарий