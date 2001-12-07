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Раздел: Украина  
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Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»

Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»Из Луганска в украинские тюрьмы вывезли 42 заключенных.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о передаче украинской стороне 42 осужденных, которые ранее содержались в тюрьмах оккупированного Донбасса, но изъявили желание отбывать наказание на подконтрольной Украине территории.

Об этом омбудсмен сообщила в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Только что в городке Счастье забрала наших осужденных, содержавшихся в тюрьмах на неподконтрольной части Луганской области…В этот раз представители оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Луганской области передали нам 42 человека. Также украинской стороне были переданы их уголовные дела", - написала Денисова.

По словам омбудсмена, это первый случай передачи осужденных с неподконтрольных территорий Луганской области.

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"Они сами, через родных и близких людей или с помощью правозащитников, изъявили желание вернуться для продолжения отбывания наказания на контролируемой правительством Украины территории", - заявила Денисова.
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 Теги: заключенные, ЛНР

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Сегодня, 13:50 » Автор: Богдан Процив
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