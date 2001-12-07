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Раздел: Украина  
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Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну

Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войнуПо данным украинской разведки, создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства украинцев в ОРДЛО.

Боевики скрыто используют возможность обеспечения мобилизационного комплектования соединений и частей за счет ухудшения социально-экономического положения жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По данным украинской разведки, создаются искусственные условия для невозможности трудоустройства граждан, которые на протяжении этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказывались от призыва.

"В связи с этим сформированы новые подразделения якобы для борьбы с преступностью в экономической сфере. Основным назначением указанных структур является фабрикация оснований для ликвидации предприятий любой формы собственности, руководство которых мало способствует принуждению работников проходить военную службу в составе российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что так называемые военные комиссариаты получили распоряжение активизировать меры по призыву на военную службу сотрудников, которые будут уволены в связи с прекращением работы их предприятий.

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"Многих еще и запугивают, что призовут в Украине из-за военного положения. Продажи в торговых центрах и на рынках после военного положения сильно упали. Буду тоже скоро переезжать в Украину (на подконтрольную Украине территорию, - ред.)", - рассказала на правах анонимности частный предприниматель областного центра Елена.
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 Теги: боевики

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Сегодня, 15:11 » Автор: Богдан Процив
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