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Раздел: Украина  
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Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего

Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшегоВ августе 2017 года Нестор Шуфрич сбил пешехода, но получил условный срок без лишения прав.

Верховный Суд отказался лишить права управления транспортом на 3 года сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок") Нестора, который на автомобиле сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве 26 августа 2017 года.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Постановление было вынесено 4 декабря.

Прокуратура настаивала на том, чтобы отменить приговор суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции в связи с несоответствием назначенного Шуфричу наказания тяжести совершенного уголовного преступления и личности осужденного из-за неназначения ему дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.

Верховный суд оставил в силе приговор Печерского районного суда Киева от 28 декабря 2017 года и решение Апелляционного суда Киева от 15 марта 2018 в отношении Шуфрича, а кассационную жалобу прокурора без удовлетворения.

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Напомним, в августе 2017 года сын Шуфрича, находясь за рулем автомобиля, сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. В В конце декабря 2017 года суд приговорил его к 3 годам тюрьмы условно.
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 Теги: Шуфрич, права

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Сегодня, 16:53 » Автор: Богдан Процив
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