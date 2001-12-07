Раздел: Украина
Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
В августе 2017 года Нестор Шуфрич сбил пешехода, но получил условный срок без лишения прав.
Верховный Суд отказался лишить права управления транспортом на 3 года сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок") Нестора, который на автомобиле сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве 26 августа 2017 года.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Постановление было вынесено 4 декабря.
Прокуратура настаивала на том, чтобы отменить приговор суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции в связи с несоответствием назначенного Шуфричу наказания тяжести совершенного уголовного преступления и личности осужденного из-за неназначения ему дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.
Верховный суд оставил в силе приговор Печерского районного суда Киева от 28 декабря 2017 года и решение Апелляционного суда Киева от 15 марта 2018 в отношении Шуфрича, а кассационную жалобу прокурора без удовлетворения.
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Напомним, в августе 2017 года сын Шуфрича, находясь за рулем автомобиля, сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. В В конце декабря 2017 года суд приговорил его к 3 годам тюрьмы условно.
Верховный Суд отказался лишить права управления транспортом на 3 года сына депутата Верховной Рады Нестора Шуфрича (фракция "Оппозиционный блок") Нестора, который на автомобиле сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве 26 августа 2017 года.
Об этом говорится в постановлении Верховного суда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Постановление было вынесено 4 декабря.
Прокуратура настаивала на том, чтобы отменить приговор суда первой инстанции и определение суда апелляционной инстанции и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции в связи с несоответствием назначенного Шуфричу наказания тяжести совершенного уголовного преступления и личности осужденного из-за неназначения ему дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.
Верховный суд оставил в силе приговор Печерского районного суда Киева от 28 декабря 2017 года и решение Апелляционного суда Киева от 15 марта 2018 в отношении Шуфрича, а кассационную жалобу прокурора без удовлетворения.
Читайте также: Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
Напомним, в августе 2017 года сын Шуфрича, находясь за рулем автомобиля, сбил мужчину на улице Шота Руставели в Киеве. В В конце декабря 2017 года суд приговорил его к 3 годам тюрьмы условно.
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