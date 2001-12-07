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Раздел: Украина  
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Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ

Венгрия согласилась поддержать санкции против РФВенгрия поддержит санкции ради единства ЕС.

Правительство Венгрии не будет препятствовать продлению санкций Евросоюза в отношении России.

Об этом заявил спикер кабинета министров Венгрии Золтан Ковач. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.

Отвечая на вопрос об экономических санкциях Европейского союза против России, Ковач сказал, что экономика Венгрии понесла значительные убытки из-за контрсанкций Российской Федерации.

Правительство считает, что эти меры не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но выступать против них не будет.

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Заседание Европейского совета состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.
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 Теги: Венгрия, РФ, санкции

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Сегодня, 19:44 » Автор: Едгар Букмирза
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