Раздел: Украина
Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
Венгрия поддержит санкции ради единства ЕС.
Правительство Венгрии не будет препятствовать продлению санкций Евросоюза в отношении России.
Об этом заявил спикер кабинета министров Венгрии Золтан Ковач. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.
Отвечая на вопрос об экономических санкциях Европейского союза против России, Ковач сказал, что экономика Венгрии понесла значительные убытки из-за контрсанкций Российской Федерации.
Правительство считает, что эти меры не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но выступать против них не будет.
Читайте также: Венгрия хочет отменить санкции против России
Заседание Европейского совета состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.
Правительство Венгрии не будет препятствовать продлению санкций Евросоюза в отношении России.
Об этом заявил спикер кабинета министров Венгрии Золтан Ковач. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.
Отвечая на вопрос об экономических санкциях Европейского союза против России, Ковач сказал, что экономика Венгрии понесла значительные убытки из-за контрсанкций Российской Федерации.
Правительство считает, что эти меры не подходят для решения проблем, связанных с Россией, но выступать против них не будет.
Читайте также: Венгрия хочет отменить санкции против России
Заседание Европейского совета состоится 13-14 декабря. Ожидается, что на встрече примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
90
0
Также советуем посмотреть
- Смешные СМС от людей, готовых шутить без остановки
- Венгрия согласилась поддержать санкции против РФ
- В Сети с юмором рассказали о самых нелепых покупках
- Командир захваченного катера взял ответственность на себя
- Пузатых бомбардировщиков Путина высмеяли в соцсетях
- Трусливый водитель час скрывался от картонного макета полицейской машины
- Не дать украсть Центрэнерго
- Сеть насмешил Трамп, подбрасывающий монетку
- В Сети подняли на смех последние закупки Росгвардии
- І знову про російський бізнес в Україні
- Верховный суд решил не отбирать водительские права у Шуфрича-младшего
- Парень высмеял девушек с длинными ногтями
- Состояние раненого моряка Артеменко улучшилось
- Кабмин создал Государственную социальную службу
- Чи отримають відповідь у прямому ефірі 46 нардепів
- В Турции кот стал «жертвой» наглого ограбления
- Укрзализныця объявила о запуске поезда Львов-Перемышль
- Уничтожен снайпер, подозреваемый в убийстве Слипака
- Про «нову» російську базу на Донбасі
- Стало известно, как боевики загоняют местных жителей на войну
- На всякий случай напоминаю: Сеть насмешил новый мем
- Главный секрет России
- На въездах в Киев введут ограничения для движения грузовиков
- В Сети подняли на смех новые фейки о «зверствах» ВСУ
- Работники Укрпочты и строители пикетируют Кабмин
- Лозунг «Геть від Москви» прекрасен
- Украине впервые отдали заключенных из «ЛНР»
- Украина и Грузия отменили визовый режим между странами
- «Елка победы»: в Сети высмеяли конкурс новогодних рисунков в Крыму
- Кто будет отвечать за скучный базар
Оставьте свой комментарий