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Раздел: Украина  
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Сутки на Донбассе прошли без жертв

Сутки на Донбассе прошли без жертвСепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Крымского и в районе Чермалыка.

За прошедшие сутки, 12 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом они продолжали применение вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает в четверг, 13 декабря, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что сепаратисты, в частности, открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Чермалык на Мариупольском направлении.

Также они вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Старогнатовка, Авдеевка, Тарамчук - на Донецком направлении.

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"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал", - доложили в штабе ООС.
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 Теги: Донбасс, ООС

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Сегодня, 09:36 » Автор: Богдан Процив
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