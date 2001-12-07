Раздел: Украина
ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков
По данным ОБСЕ, военную технику террористы перебросили недалеко от Луганска.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил два грузовика боевиков военного типа с несколькими мачтами (на каждой было несколько антенных решеток) и генераторную установку недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Беспилотник также зафиксировал прицеп, по оценке, с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы возле Лозовского, что в 32 километрах к западу от Луганска.
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По данным ОБСЕ, одна БТР-80 и одна траншейную машину (ТМК-2) находилась возле Хорошего по состоянию на 10 декабря.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил два грузовика боевиков военного типа с несколькими мачтами (на каждой было несколько антенных решеток) и генераторную установку недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Беспилотник также зафиксировал прицеп, по оценке, с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы возле Лозовского, что в 32 километрах к западу от Луганска.
Читайте также: Сутки на Донбассе прошли без жертв
По данным ОБСЕ, одна БТР-80 и одна траншейную машину (ТМК-2) находилась возле Хорошего по состоянию на 10 декабря.
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