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Раздел: Украина  
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ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков

ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиковПо данным ОБСЕ, военную технику террористы перебросили недалеко от Луганска.

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил два грузовика боевиков военного типа с несколькими мачтами (на каждой было несколько антенных решеток) и генераторную установку недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Беспилотник также зафиксировал прицеп, по оценке, с оборудованием для ведения радиоэлектронной борьбы возле Лозовского, что в 32 километрах к западу от Луганска.

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По данным ОБСЕ, одна БТР-80 и одна траншейную машину (ТМК-2) находилась возле Хорошего по состоянию на 10 декабря.
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 Теги: военная техника, боевики

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Сегодня, 09:54 » Автор: Богдан Процив
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