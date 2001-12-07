ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В ОБСЕ рассказали, куда боевики перебросили танки По данным ОБСЕ, 21 танк террористов находится в 65 километрах от Донецка.

ОБСЕ зафиксировала танки боевиков недалеко от Луганска и Донецка По данным ОБСЕ, военная техника террористов находилась на полигонах во временно оккупированном Донбассе.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал новые позиции боевиков и военную технику По данным ОБСЕ, военная техника и новые позиции террористов находятся недалеко от Донецка.

ОБСЕ зафиксировала танки боевиков недалеко от Мариуполя По данным ОБСЕ, пророссийские наемники разместили БМП, танки, бронетранспортеры в 23 км от Мариуполя.