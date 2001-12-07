Раздел: Украина
Искандеры России угрожают Киеву, - Минобороны
В радиус поражения передислоцированных к границе с Украиной российских Искандеров входит Киев, что является реальной угрозой.
Россия передислоцировала Искандеры ближе к украинской границе и теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет Искандер, которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - заявил Полторак.
По его словам, за последние несколько недель РФ значительно усилила свои группировки на границе с Украиной.
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"Они увеличили свои войска на три батальона тактической группы, в том числе туда ввели батальоны, которые участвовали в агрессии против Украины в 2014-2015 годах. За последние два месяца число танков увеличилось на 300 единиц", - отметил Полторак.
Россия передислоцировала Искандеры ближе к украинской границе и теперь в радиус их поражения входит Киев, что является реальной угрозой. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире одного из телеканалов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет Искандер, которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - заявил Полторак.
По его словам, за последние несколько недель РФ значительно усилила свои группировки на границе с Украиной.
Читайте также: ОБСЕ зафиксировала новую технику боевиков
"Они увеличили свои войска на три батальона тактической группы, в том числе туда ввели батальоны, которые участвовали в агрессии против Украины в 2014-2015 годах. За последние два месяца число танков увеличилось на 300 единиц", - отметил Полторак.
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