Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП

Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП

Похожие новости по теме

Названы основные причины кровавых аварий в Украине За прошлый год в Украине произошло более 154 000 ДТП, что на 11% превышает статистику 2015 года.