» » Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
Раздел: Украина  
0

Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП

Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТПЗа последние сутки работники полиции столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них два - с пострадавшими.

В Киевской области за последние сутки из-за непогоды полицейские зафиксировали 104 ДТП. Как сообщили в областной полиции, из них две аварии произошли с пострадавшими, один человек погиб, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Такое большое количество ДТП в полиции связывают с ухудшением погодных условий, из-за чего значительно повысилась опасность на дороге во время управления транспортным средством. Основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

Читайте также: Госпогранслужба начала сборы резервистов

Напомним, в Киеве 12 декабря начался снегопад, был введен специальный режим для курсирования общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады в столице пройдут до 14 декабря.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, снегопад

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:31 » Автор: Богдан Процив
     141
     0

Похожие новости по теме

Из-за непогоды в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП Из-за непогоды в Украине за сутки произошло более тысячи ДТП

В Киеве в течение вторника произошло 367 ДТП, из которых с пострадавшими - 13.

Названы основные причины кровавых аварий в Украине Названы основные причины кровавых аварий в Украине

За прошлый год в Украине произошло более 154 000 ДТП, что на 11% превышает статистику 2015 года.

В Украине разбушевалась стихия: есть жертвы В Украине разбушевалась стихия: есть жертвы

За минувшие сутки непогода унесла жизни 5 человек.

В Донецкой области из-за непогоды ограничено движение транспорта на дорогах В Донецкой области из-за непогоды ограничено движение транспорта на дорогах

Правоохранители призвали водителей отказаться от междугородних поездок до улучшения погодных условий и дорожных обстоятельств

Жители Львовской области остались без электроснабжения из-за погодных условий Жители Львовской области остались без электроснабжения из-за погодных условий

Львовская область страдает от непогоды уже второе воскресенье подряд.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх