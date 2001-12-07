Раздел: Украина
Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
За последние сутки работники полиции столичной области зафиксировали 104 ДТП, из них два - с пострадавшими.
В Киевской области за последние сутки из-за непогоды полицейские зафиксировали 104 ДТП. Как сообщили в областной полиции, из них две аварии произошли с пострадавшими, один человек погиб, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Такое большое количество ДТП в полиции связывают с ухудшением погодных условий, из-за чего значительно повысилась опасность на дороге во время управления транспортным средством. Основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.
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Напомним, в Киеве 12 декабря начался снегопад, был введен специальный режим для курсирования общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады в столице пройдут до 14 декабря.
В Киевской области за последние сутки из-за непогоды полицейские зафиксировали 104 ДТП. Как сообщили в областной полиции, из них две аварии произошли с пострадавшими, один человек погиб, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Такое большое количество ДТП в полиции связывают с ухудшением погодных условий, из-за чего значительно повысилась опасность на дороге во время управления транспортным средством. Основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.
Читайте также: Госпогранслужба начала сборы резервистов
Напомним, в Киеве 12 декабря начался снегопад, был введен специальный режим для курсирования общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, сильные снегопады в столице пройдут до 14 декабря.
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