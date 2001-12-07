Раздел: Украина
Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенных
Сейчас в России множество украинских политзаключенных.
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождение всех политических заключенных Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
В частности, МИД обращает внимание на сегодняшний незаконный арест активиста Эдема Бекирова в оккупированном Крыму, которому "суд" в Симферополе назначил арест на два месяца. Украинское дипломатическое відомтво называет все обвинения сфабрикованными по Бекирова (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов, - ред.).
"Большое беспокойство вызывает тот факт, что Эдем Бекиров, который более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, через которые он вынужден ежедневно принимать лекарства, за двое суток - от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела, - не получил ни должной медицинской помощи, ни пищи или даже воды", - сообщили в МИД.
Отсутствие медицинской помощи Бекирову является нарушением прав человека. Арест на длительный срок без необходимых лекарств является прямой угрозой жизни задержанного.
Читайте также: Собчак призвала Путина помиловать украинских политзаключенных
"Воспринимаем этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население Крыма, а также как очередной вызов мировому сообществу", - добавили в МИД.
В заявлении ведомство требует от РФ оказать медицинскую помощь Бекирову, немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан украины. Также МИД требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатический и санкционный давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев", - резюмировали в заявлении дипломатического ведомства.
Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождение всех политических заключенных Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
В частности, МИД обращает внимание на сегодняшний незаконный арест активиста Эдема Бекирова в оккупированном Крыму, которому "суд" в Симферополе назначил арест на два месяца. Украинское дипломатическое відомтво называет все обвинения сфабрикованными по Бекирова (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов, - ред.).
"Большое беспокойство вызывает тот факт, что Эдем Бекиров, который более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, через которые он вынужден ежедневно принимать лекарства, за двое суток - от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела, - не получил ни должной медицинской помощи, ни пищи или даже воды", - сообщили в МИД.
Отсутствие медицинской помощи Бекирову является нарушением прав человека. Арест на длительный срок без необходимых лекарств является прямой угрозой жизни задержанного.
Читайте также: Собчак призвала Путина помиловать украинских политзаключенных
"Воспринимаем этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население Крыма, а также как очередной вызов мировому сообществу", - добавили в МИД.
В заявлении ведомство требует от РФ оказать медицинскую помощь Бекирову, немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан украины. Также МИД требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатический и санкционный давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев", - резюмировали в заявлении дипломатического ведомства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
157
0
Также советуем посмотреть
- Странные ляпы от строителей, которым пора искать другую работу
- Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенных
- Эта семья уже 16 лет создает смешные рождественские открытки
- Трамп не встретится с Путиным, пока не освободят украинских моряков
- Потешные собаки, которых так и хочется погладить
- Фотки котов, которых жизнь не уберегла от "знакомства" с парикмахерами
- Украинцы с юмором отреагировали на метели
- В Сети высмеяли московскую «скорую помощь», выполняющую функции такси
- В Харькове 107 домов остались без тепла из-за дефекта трубопровода
- Путина в новых карикатурах изобразили в виде Голлума
- Аркадий Бабченко против России
- Шнуров свежим стихом высмеял запрет на критику российской власти
- Снегопады спровоцировали в Киевской области более 100 ДТП
- Что-то пошло не так: парень потратил $40 тысяч, чтобы стать похожим на Бэкхема
- Про адвокатську монополію
- Савченко заявила об ухудшении здоровья
- Неудачник года: на Одесчине грабитель оконфузился из-за макарон
- Від «The Economist» про Тимошенко
- ВСУ получат от НАТО оборудование для защищенной связи
- В Сети высмеяли результаты конкурса «Мисс Донбасс 2018»
- Как победить Россию онлайн
- На кого я только не работал
- Умирающий "Железный человек" стал героем новых мемов
- Госпогранслужба начала сборы резервистов
- Российские спецслужбы готовят кровавые провокации под собор, - СБУ
- Конфуз дня: на нобелевском банкете на голову профессора уронили закуску
- Рецепт счастья от Юлии Тимошенко
- В Сети высмеяли российскую больницу со скотчем вместо пластыря
- Дело Насирова и других: пора протрезветь
- Полиция назвала наиболее заснеженные дороги
Оставьте свой комментарий