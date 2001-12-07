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Раздел: Украина  
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Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенных

Украина призвала усилить давление на РФ ради политзаключенныхСейчас в России множество украинских политзаключенных.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество усилить давление на Россию для освобождение всех политических заключенных Кремля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.

В частности, МИД обращает внимание на сегодняшний незаконный арест активиста Эдема Бекирова в оккупированном Крыму, которому "суд" в Симферополе назначил арест на два месяца. Украинское дипломатическое відомтво называет все обвинения сфабрикованными по Бекирова (хранение и передача взрывчатых веществ и боеприпасов, - ред.).

"Большое беспокойство вызывает тот факт, что Эдем Бекиров, который более 18 лет является инвалидом 1 группы и имеет ряд сопутствующих проблем со здоровьем, через которые он вынужден ежедневно принимать лекарства, за двое суток - от задержания до рассмотрения сфабрикованного дела, - не получил ни должной медицинской помощи, ни пищи или даже воды", - сообщили в МИД.

Отсутствие медицинской помощи Бекирову является нарушением прав человека. Арест на длительный срок без необходимых лекарств является прямой угрозой жизни задержанного.

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"Воспринимаем этот арест как продолжение давления на крымскотатарское население Крыма, а также как очередной вызов мировому сообществу", - добавили в МИД.

В заявлении ведомство требует от РФ оказать медицинскую помощь Бекирову, немедленно прекратить преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан украины. Также МИД требует возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатический и санкционный давление на страну-агрессора до полной деоккупации Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев", - резюмировали в заявлении дипломатического ведомства.
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 Теги: РФ, политзаключенные

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Сегодня, 21:17 » Автор: Едгар Букмирза
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