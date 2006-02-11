Раздел: Украина
В четырех областях жители 84 населенных пунктов остались без света
По состоянию на утро 14 февраля в Украине остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях.
В Украине из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черниговская - 36 н. п., Сумская - 35 н. п., Черкасская - 10 н. п. и Киевская - три н. п.", - говорится в сообщении.
Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасатели также сообщают, что движение автомобильного транспорта на украинских автодорогах обеспечено.
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"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1060 человек и 314 единиц техники", - доложили в ГСЧС.
В Украине из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает пресс-центр ГСЧС, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"14 февраля из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 84 населенных пункта в четырех областях, а именно: Черниговская - 36 н. п., Сумская - 35 н. п., Черкасская - 10 н. п. и Киевская - три н. п.", - говорится в сообщении.
Указано, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Спасатели также сообщают, что движение автомобильного транспорта на украинских автодорогах обеспечено.
Читайте также: Снегопад частично ограничил движение в трех областях Украины
"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора задействованы 1060 человек и 314 единиц техники", - доложили в ГСЧС.
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