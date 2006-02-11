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Раздел: Украина  
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Украинцы смогут ездить в Уругвай без виз

Украинцы смогут ездить в Уругвай без визУкраинцы теперь могут находиться в Уругвае без визы до 90 дней.

В пятницу, 15 февраля начал действовать безвизовый режим между Украиной и Уругваем. Об этом сообщает Посольство Украины в Аргентине на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В Уругвай без визы! С сегодняшнего дня граждане Украины смогут находиться в Уругвае до 90 дней без визы! Желаем Вам интересных и безопасных путешествий и приятных впечатлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Напомним, что соглашение о безвизовом режиме с Уругваем было подписано представителями двух стран 26 сентября 2018 года в Нью-Йорке, а 27 декабря его утвердил Кабинет министров Украины.

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Как сообщалось, за 2018 год Украина получила безвизовый доступ в 14 стран, поднявшись на три позиции в мировом рейтинге паспортов.
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 Теги: Уругвай, безвиз, украинцы

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