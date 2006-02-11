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Раздел: Украина  
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Сутки в ООС: двое раненых, один погибший

Сутки в ООС: двое раненых, один погибшийРежим прекращения огня нарушил противник.

15 февраля российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 6 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Всего противник выпустил по позициям украинских войск 48 мин калибров 120 и 82 мм, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил, боевики применяли ПТРК, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле поселка Золотое-4 зафиксировано также использование оккупантами зенитной установки ЗУ-23-2.

Враг обстреливал украинских бойцов в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Павлополь, Новоалександровка, Нижнее, Золотое-1, Золотое-4, Попасная и хутор Свободный.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 15 февраля семь оккупантов уничтожены и шесть ранены", - сообщили в штабе ООС.

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От начала текущих суток враг огонь не открывал.
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 Теги: ООС, сутки, Донбасс

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Сегодня, 09:05 » Автор: Алена Шимко
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