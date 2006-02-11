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Раздел: Украина  
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Сутки в зоне ООС: погиб боец ВСУ, еще двое ранены

Сутки в зоне ООС: погиб боец ВСУ, еще двое раненыБыло уничтожено пять сепаратистов, четверо ранены.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала воскресенья восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Один боец ВСУ погиб, еще два ранены, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций сил ООС велись четыре раза: дважды, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Павлополя; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия –у Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север враг дважды обстреляли позиции в районе села Крымское: один раз – из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, и второй – со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения обороняющихся отвечали на вражеский огонь очередными огневыми средствами", – сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 17 февраля.

По данным украинской разведки, 16 февраля пять сепаратистов было уничтожено и четверо ранены.

В штабе также добавили, что с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ООС в результате чего один военнослужащий ранен.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток – вблизи Водяного из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север – в районе Екатериновки из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов.
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 Теги: ООС, Донбасс

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