Раздел: Украина
В Украине чествуют годовщину расстрелов на Майдане
На Майдане Незалежности 18-20 февраля 2014 года погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней".
В Украине сегодня, 18 февраля, чествуют годовщину расстрелов на Майдане Незалежности - самый трагический этап Революции Достоинства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней". Они были расстреляны во время ожесточенных протестов против тогдашнего президента Виктора Януковича.
Это противостояние стало завершающим этапом Революции достоинства. Результатом событий стало отстранение 22 февраля Верховной Радой от обязанностей Президента Украины Виктора Януковича и назначения досрочных президентских выборов на 25 мая 2014.
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Как сообщалось, в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.
В Украине сегодня, 18 февраля, чествуют годовщину расстрелов на Майдане Незалежности - самый трагический этап Революции Достоинства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли более 100 граждан, названых "Небесной сотней". Они были расстреляны во время ожесточенных протестов против тогдашнего президента Виктора Януковича.
Это противостояние стало завершающим этапом Революции достоинства. Результатом событий стало отстранение 22 февраля Верховной Радой от обязанностей Президента Украины Виктора Януковича и назначения досрочных президентских выборов на 25 мая 2014.
Читайте также: Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения
Как сообщалось, в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.
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