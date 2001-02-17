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Раздел: Украина  
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Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика

Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевикаДиверсионная группа оккупантов действовала у Светлодарска.

На Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Действие ДРГ боевиков зафиксировано на Светлодарском направлении. Украинские военные отбили нападение, один из боевиков взят в плен. Его допрашивают.

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Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в семи случаях оккупанты применяли запрещенное тяжелое вооружение.
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 Теги: ООС, плен

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