Раздел: Украина
Украинские военные на Донбассе взяли в плен боевика
Диверсионная группа оккупантов действовала у Светлодарска.
На Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Действие ДРГ боевиков зафиксировано на Светлодарском направлении. Украинские военные отбили нападение, один из боевиков взят в плен. Его допрашивают.
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Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в семи случаях оккупанты применяли запрещенное тяжелое вооружение.
На Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Действие ДРГ боевиков зафиксировано на Светлодарском направлении. Украинские военные отбили нападение, один из боевиков взят в плен. Его допрашивают.
Читайте также: Вследствие обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в семи случаях оккупанты применяли запрещенное тяжелое вооружение.
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