» » Украинские спецназовцы на Донбассе захватили в плен еще одного боевика
Раздел: Украина  
0

Украинские спецназовцы на Донбассе захватили в плен еще одного боевика

Украинские спецназовцы на Донбассе захватили в плен еще одного боевикаУкраинские спецназовцы во время боя на Северном направлении захватили в плен еще одного сепаратиста.

Украинские военнослужащие в результате боя на Донбассе захватили в плен второго за сутки сепаратиста. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По их информации, операцию на Северном направлении проводила группа Сил специальных операций, что входит в состав Объединенных сил.

"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ до наших наблюдательных постов. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении штаба.

Читайте также: С начала суток ситуация на Донбассе обострилась

Ранее в понедельник, 18 февраля, сообщалось, что украинские военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: плен, боевик

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:44 » Автор: Богдан Процив
     182
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх