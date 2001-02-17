Украинские спецназовцы на Донбассе захватили в плен еще одного боевика

Украинские спецназовцы во время боя на Северном направлении захватили в плен еще одного сепаратиста.



Украинские военнослужащие в результате боя на Донбассе захватили в плен второго за сутки сепаратиста. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 февраля, передает интернет-издание



По их информации, операцию на Северном направлении проводила группа Сил специальных операций, что входит в состав Объединенных сил.



"Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ до наших наблюдательных постов. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении штаба.



Читайте также: С начала суток ситуация на Донбассе обострилась



Ранее в понедельник, 18 февраля, сообщалось, что украинские военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинские военнослужащие в результате боя на Донбассе захватили в плен второго за сутки сепаратиста. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в понедельник, 18 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По их информации, операцию на Северном направлении проводила группа Сил специальных операций, что входит в состав Объединенных сил."Бойцы-спецназовцы, которые действовали в полосе обороны одной из бригад на Северном направлении, заблаговременно обнаружили выдвижение вражеской ДРГ до наших наблюдательных постов. В ходе короткого боя враг отступил. Четверо диверсантов были уничтожены, один захвачен в плен. В настоящее время осуществляется допрос пленного", - сказано в сообщении штаба.Ранее в понедельник, 18 февраля, сообщалось, что украинские военные на Донбассе взяли в плен сепаратиста при отражении атаки диверсионно-разведывательной группы.





Загрузка...