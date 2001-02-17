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Раздел: Украина  
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В районе ООС погиб украинский военный из Николаевской области

В районе ООС погиб украинский военный из Николаевской областиВ возрасте 23 лет в районе проведения ООС при исполнении служебных обязанностей погиб Виталий Нароженко.

В районе Операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный из Николаевской области Виталий Нароженко. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что военнослужащий погиб 17 февраля.

"Вчера, 17 февраля, в возрасте 23 лет в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных сил Украины, уроженец с. Костуватое, Братского района Николаевской области Виталий Нароженко", - говорится в сообщении.

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Напомним, по данным ООС, за прошедшие сутки, 17 февраля, сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранен однин военный.
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 Теги: военный, погибший, ООС

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