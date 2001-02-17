Раздел: Украина
В Черниговской области состоялись масштабные танковые учения
Во время учений танковую бригаду страховала авиация.
На одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения, во время которых войска при поддержке армейской авиации отрабатывали атаку передовых сил противника. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой.
"В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ заметили, что на одном из этапов учения отрабатывались вопросы введения в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки. Кроме того, эвакуацию "подбитой" техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта для наращивания усилий в направлении главного удара был введен в бой второй эшелон.
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Также после выполнения дальнейшего задания бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.
На одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения, во время которых войска при поддержке армейской авиации отрабатывали атаку передовых сил противника. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой.
"В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника", - говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ заметили, что на одном из этапов учения отрабатывались вопросы введения в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки. Кроме того, эвакуацию "подбитой" техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу с командно-наблюдательного пункта для наращивания усилий в направлении главного удара был введен в бой второй эшелон.
Читайте также: Сутки в ООС: в боевых действиях ранены четверо украинских военных
Также после выполнения дальнейшего задания бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.
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