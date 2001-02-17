Раздел: Украина
Над Донбассом пролетел бомбардировщик, - ОБСЕ
Это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142).
В зоне безопасности неподконтрольного Донбасса 15 февраля зафиксирован пролет самолета, сообщает сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что 15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине Старобешево, что в 32 километрах к юго-востоку от Донецка, патруль СММ видел летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток.
"При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в сообщении.
По данным ОБСЕ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от Любовки, что в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.
Читайте также: Боевики «ЛНР» глушили беспилотник миссии ОБСЕ
Также сообщается, что накануне вблизи Бердянки СММ потеряла беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. При этом в "ЛНР" ранее заявили, что обнаружили у линии соприкосновения в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник ОБСЕ.
В зоне безопасности неподконтрольного Донбасса 15 февраля зафиксирован пролет самолета, сообщает сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии в Украине, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что 15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине Старобешево, что в 32 километрах к юго-востоку от Донецка, патруль СММ видел летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток.
"При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в сообщении.
По данным ОБСЕ, с 10:50 до 11:10, пребывая в районе к северо-западу от Любовки, что в 43 километрах к юго-востоку от Донецка, к востоку от своей позиции наблюдатели зафиксировали самолет, пролетавший с севера на юг и в обратном направлении.
Читайте также: Боевики «ЛНР» глушили беспилотник миссии ОБСЕ
Также сообщается, что накануне вблизи Бердянки СММ потеряла беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. При этом в "ЛНР" ранее заявили, что обнаружили у линии соприкосновения в районе поселка Червоногвардейское сбитый беспилотник ОБСЕ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
82
0
Оставьте свой комментарий