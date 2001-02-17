Раздел: Украина
СБУ: Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы в Украине
СБУ предупреждает о вмешательстве России в выборы.
Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине. Об этом на брифинге заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы 2019 в Украине.
"Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем", - отметил Кононенко.
Он также добавил, что российским спецслужбам поставили задачу "закрыть вопрос украинских выборов".
Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия будет вмешиваться в выборы в Украине.
"Мы должны быть единым кулаком - все правоохранительные органы. Я убежден, что вмешательства в выборы будут", - добавил он.
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До этого в Днепропетровской области заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы. В частности, кураторы из РФ привлекли двух человек к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов.
Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине. Об этом на брифинге заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы 2019 в Украине.
"Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем", - отметил Кононенко.
Он также добавил, что российским спецслужбам поставили задачу "закрыть вопрос украинских выборов".
Напомним, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что Россия будет вмешиваться в выборы в Украине.
"Мы должны быть единым кулаком - все правоохранительные органы. Я убежден, что вмешательства в выборы будут", - добавил он.
Читайте также: Россия пытается уничтожить украинскую государственность, - Порошенко
До этого в Днепропетровской области заблокировали попытки российских спецслужб вмешаться в выборы. В частности, кураторы из РФ привлекли двух человек к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов.
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