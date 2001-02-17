Раздел: Украина
На Полтавщине протестующие перекрыли дорогу
Въезд в Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода будет перекрыт для грузовых автомобилей на протяжении трех дней.
В Гадяче бывшие работники местного предприятия Гадячсыр на три дня частично перекрыли дороги. Грузовым автомобилям ограничили въезд в город со стороны Полтавы и Миргорода. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Полтавской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"С 18-го по 20-е февраля 2019 года, в связи с проведением мирной акции бывшими работниками ООО Гадячсыр из-за невыплаты им заработной платы, въезд грузовых транспортных средств в город Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода ограничен", – говорится в сообщении.
Для беспрепятственного въезда в Гадяч со стороны Полтавы полиция рекомендует двигаться по маршруту: Полтава – пгт Опошня – Миргород – село Комышня – Петровка – Роменская – Гадяч.
Водителям транзитного грузового транспорта, которые едут через Гадяч из пгт Липовая Долина Сумской области, рекомендуют двигаться по маршруту: Гадяч – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.
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А тем, кто едет из города Лохвица Полтавской области, рекомендуемый маршрут: Лохвица – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.
В Гадяче бывшие работники местного предприятия Гадячсыр на три дня частично перекрыли дороги. Грузовым автомобилям ограничили въезд в город со стороны Полтавы и Миргорода. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Полтавской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"С 18-го по 20-е февраля 2019 года, в связи с проведением мирной акции бывшими работниками ООО Гадячсыр из-за невыплаты им заработной платы, въезд грузовых транспортных средств в город Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода ограничен", – говорится в сообщении.
Для беспрепятственного въезда в Гадяч со стороны Полтавы полиция рекомендует двигаться по маршруту: Полтава – пгт Опошня – Миргород – село Комышня – Петровка – Роменская – Гадяч.
Водителям транзитного грузового транспорта, которые едут через Гадяч из пгт Липовая Долина Сумской области, рекомендуют двигаться по маршруту: Гадяч – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.
Читайте также: В Киеве за неделю произошло более 844 ДТП
А тем, кто едет из города Лохвица Полтавской области, рекомендуемый маршрут: Лохвица – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.
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