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Раздел: Украина  
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На Полтавщине протестующие перекрыли дорогу

На Полтавщине протестующие перекрыли дорогуВъезд в Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода будет перекрыт для грузовых автомобилей на протяжении трех дней.

В Гадяче бывшие работники местного предприятия Гадячсыр на три дня частично перекрыли дороги. Грузовым автомобилям ограничили въезд в город со стороны Полтавы и Миргорода. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции в Полтавской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"С 18-го по 20-е февраля 2019 года, в связи с проведением мирной акции бывшими работниками ООО Гадячсыр из-за невыплаты им заработной платы, въезд грузовых транспортных средств в город Гадяч со стороны Полтавы и Миргорода ограничен", – говорится в сообщении.

Для беспрепятственного въезда в Гадяч со стороны Полтавы полиция рекомендует двигаться по маршруту: Полтава – пгт Опошня – Миргород – село Комышня – Петровка – Роменская – Гадяч.

Водителям транзитного грузового транспорта, которые едут через Гадяч из пгт Липовая Долина Сумской области, рекомендуют двигаться по маршруту: Гадяч – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

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А тем, кто едет из города Лохвица Полтавской области, рекомендуемый маршрут: Лохвица – Петровка – Роменская – Комышня – Миргород.

На Полтавщине протестующие перекрыли дорогу
На Полтавщине протестующие перекрыли дорогу
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 Теги: протест, перекрытие, дорога

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