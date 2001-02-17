Раздел: Украина
Боевики обострили ситуацию на приморском участке фронта
В Минобороны отметили, что сепаратисты существенно увеличили применение запрещенных минскими соглашениями образцов вооружения.
На Донбассе наблюдается обострение обстановки на приморском участке фронта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что вторые сутки сепаратисты обстреливает позиции украинских войск в Приазовье из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Так, с 06:35 18 февраля в течение почти трех часов под вражеским обстрелом находились наши защитники Лебединского. Со стороны оккупированной Саханки противник совершил 35 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а также применял противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.
Еще более 20 артиллерийских выстрелов сепаратисты провели с 07:30 по подразделениям Объединенных сил в районе Водяного.
В то же время утром 19 февраля сепаратисты также вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.
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Так, с 07:00 до 09:20 по направлению оккупированного села Безымянное враг совершил 40 залпов из артиллерии 122-го калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10 в течение полутора часов, сепаратисты осуществили 213 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.
На Донбассе наблюдается обострение обстановки на приморском участке фронта. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что вторые сутки сепаратисты обстреливает позиции украинских войск в Приазовье из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
Так, с 06:35 18 февраля в течение почти трех часов под вражеским обстрелом находились наши защитники Лебединского. Со стороны оккупированной Саханки противник совершил 35 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, а также применял противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.
Еще более 20 артиллерийских выстрелов сепаратисты провели с 07:30 по подразделениям Объединенных сил в районе Водяного.
В то же время утром 19 февраля сепаратисты также вели массивный артиллерийский обстрел позиций защитников Украины.
Читайте также: Порошенко сообщил новые данные о потерях ВСУ на Донбассе
Так, с 07:00 до 09:20 по направлению оккупированного села Безымянное враг совершил 40 залпов из артиллерии 122-го калибра по нашим защитникам Лебединского. А по мужественным защитникам Водяного, с 07:10 в течение полутора часов, сепаратисты осуществили 213 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм.
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