В Генштабе оценили развитие ВСУ за пять лет

За время конфликта на Донбассе в Украине создали 29 боевых бригад и полков, а также резерв из 200 тысяч человек.



За пять лет в Украине сформировано 29 новых боевых бригад и полков. Об этом во вторник, 19 февраля, заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время специального заседания Верховной Рады, передает интернет-издание



По его словам, в ВСУ проведено реформирование системы военного управления, боевой подготовки и всестороннего обеспечения, которые постепенно становятся совместимыми с армией НАТО.



Так, было сформировано 29 новых боевых бригад и полков, обновлен отдельный род войск - Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил - Силы специальных операций.



Кроме того, была реформирована система территориальной обороны Украины и создан оперативный резерв, в который зачислены почти 200 тысяч резервистов, имеющих опыт выполнения задач в зоне боевых действий.



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Бессараб также заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила на Донбассе более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За пять лет в Украине сформировано 29 новых боевых бригад и полков. Об этом во вторник, 19 февраля, заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время специального заседания Верховной Рады, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По его словам, в ВСУ проведено реформирование системы военного управления, боевой подготовки и всестороннего обеспечения, которые постепенно становятся совместимыми с армией НАТО.Так, было сформировано 29 новых боевых бригад и полков, обновлен отдельный род войск - Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил - Силы специальных операций.Кроме того, была реформирована система территориальной обороны Украины и создан оперативный резерв, в который зачислены почти 200 тысяч резервистов, имеющих опыт выполнения задач в зоне боевых действий.Бессараб также заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила на Донбассе более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.





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