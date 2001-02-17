МВД не будет наказывать полицейского за фразу «Ложись, Бандера!»

В полиции не назвали фамилию спецназовца, выкрикнувшего скандальную фразу, и не считают нужным за ее наказывать.



МВД не будет наказывать полицейского за фразу "Ложись, Бандера!" во время разблокирования управления полиции от нагрянувших туда активистов. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает интернет-издание



Также в полиции не считают нужным озвучивать фамилию спецназовца.



"Выкриков там было много разных. И за это выражение, которое так всколыхнуло общество, и другие, председатель Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это, как правонарушение. Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.



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Также он добавил, что во время инцидента имело место единичное нарушение закона со стороны сотрудника полиции в штатском, а спецназовцы, по его мнению, действовали в рамках закона. "Я подчеркиваю - это единичное нарушение. Массового нарушения закона не было", - подытожил Шевченко. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter МВД не будет наказывать полицейского за фразу "Ложись, Бандера!" во время разблокирования управления полиции от нагрянувших туда активистов. Об этом во вторник, 19 февраля, рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан Также в полиции не считают нужным озвучивать фамилию спецназовца."Выкриков там было много разных. И за это выражение, которое так всколыхнуло общество, и другие, председатель Нацполиции Андрей Крищенко извинился. Извините, силовая фаза операции по разблокированию полицейского участка иногда сопровождается эмоциональными возгласами. За все эти эмоции извинился Крищенко. И насколько мне известно, прокуратура не инкриминирует это, как правонарушение. Здесь может быть моральное осуждение, и мы его поддержали. И мне кажется, что на этом можно ставить точку, если не целью дешевый пиар с целью давления на органы правопорядка. Там не о чем больше говорить", - сказал Шевченко.Также он добавил, что во время инцидента имело место единичное нарушение закона со стороны сотрудника полиции в штатском, а спецназовцы, по его мнению, действовали в рамках закона. "Я подчеркиваю - это единичное нарушение. Массового нарушения закона не было", - подытожил Шевченко.





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