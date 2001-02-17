Раздел: Украина
В четырех школах Львова приостановлены занятия
Со среды, 20 февраля, в четырех школах Львова приостановили обучение из-за увеличения числа больных гриппом и ОРВИ среди учащихся.
В четырех школах Львова со среды, 20 февраля, приостановлены занятия из-за вспышки заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в четырех учебных заведениях города. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Приостановлено обучение еще в одной школе города, а именно в ЛДК СОШ №3 с 20 февраля по 22 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.
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Также в мэрии напомнили, что до 20 февраля (включительно) приостановлены занятия в гимназии Престиж, а до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в школах №63 и №87 им. Ирины Калинец, а также в одном классе школы №48.
В четырех школах Львова со среды, 20 февраля, приостановлены занятия из-за вспышки заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в четырех учебных заведениях города. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Приостановлено обучение еще в одной школе города, а именно в ЛДК СОШ №3 с 20 февраля по 22 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.
Читайте также: В ОБСЕ рассказали о взрывах в оккупированном Донецке
Также в мэрии напомнили, что до 20 февраля (включительно) приостановлены занятия в гимназии Престиж, а до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в школах №63 и №87 им. Ирины Калинец, а также в одном классе школы №48.
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