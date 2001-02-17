Раздел: Украина
В Украине стали чаще пользоваться самолетами
Авиационным транспортом в январе перевезено 800 тысяч пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - 11,1%.
В Украине в январе самолетами и другими воздушными судами перевезено по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,1% больше пассажиров. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что авиационным транспортом в январе перевезено 800 тысяч пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - 11,1%.
"Пассажирооборот авиатранспортом достиг в первый месяц 2019 года 1,83 млрд пасс. км, что на 18,2% больше по сравнению с январем 2018 года", - говорится в сообщении.
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Всего, по данным Госстата, в январе пассажирооборот всеми видами транспорта составил 7,8 млрд пасс. км, что на 3% больше, чем в январе прошлого года. При этом известно, что услугами пассажирского транспорта воспользовались 342,9 млн пассажиров, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года.
В Украине в январе самолетами и другими воздушными судами перевезено по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,1% больше пассажиров. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы статистики, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что авиационным транспортом в январе перевезено 800 тысяч пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - 11,1%.
"Пассажирооборот авиатранспортом достиг в первый месяц 2019 года 1,83 млрд пасс. км, что на 18,2% больше по сравнению с январем 2018 года", - говорится в сообщении.
Читайте также: Население Украины за год сократилось на 233 тысячи человек
Всего, по данным Госстата, в январе пассажирооборот всеми видами транспорта составил 7,8 млрд пасс. км, что на 3% больше, чем в январе прошлого года. При этом известно, что услугами пассажирского транспорта воспользовались 342,9 млн пассажиров, что на 6,5% меньше, чем в январе 2018 года.
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