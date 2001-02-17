Раздел: Украина
Свастикой в киевском ТЦ займутся СБУ и прокуратура
В администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерную систему взломали хакеры.
СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой №5 открыли уголовное производство по факту появления свастики в киевском торговом центре Gorodok Gallery.
Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), сообщает пресс-центр СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В ведомстве назвали инцидент провокацией и пообещали сделать все необходимое, чтобы организаторы и исполнители были наказаны.
16 февраля в ТЦ Gorodok Gallery на центральной лестнице, оснащенной LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики.
Читайте также: В Киеве растет численность населения
В администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерную систему взломали хакеры.
СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой №5 открыли уголовное производство по факту появления свастики в киевском торговом центре Gorodok Gallery.
Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), сообщает пресс-центр СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В ведомстве назвали инцидент провокацией и пообещали сделать все необходимое, чтобы организаторы и исполнители были наказаны.
16 февраля в ТЦ Gorodok Gallery на центральной лестнице, оснащенной LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики.
Читайте также: В Киеве растет численность населения
В администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерную систему взломали хакеры.
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