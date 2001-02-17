» » Свастикой в киевском ТЦ займутся СБУ и прокуратура
Раздел: Украина  
0

Свастикой в киевском ТЦ займутся СБУ и прокуратура

Свастикой в киевском ТЦ займутся СБУ и прокуратураВ администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерную систему взломали хакеры.

СБУ совместно с Киевской местной прокуратурой №5 открыли уголовное производство по факту появления свастики в киевском торговом центре Gorodok Gallery.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч.1ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), сообщает пресс-центр СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В ведомстве назвали инцидент провокацией и пообещали сделать все необходимое, чтобы организаторы и исполнители были наказаны.

16 февраля в ТЦ Gorodok Gallery на центральной лестнице, оснащенной LED-подсветкой, появилось изображение нацистской символики.

Читайте также: В Киеве растет численность населения

В администрации ТЦ извинились за инцидент и заявили, что компьютерную систему взломали хакеры.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ТЦ, свастика

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:21 » Автор: Богдан Процив
     240
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх