» » Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
Раздел: Украина  
0

Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Стало известно имя погибшего на Донбассе военногоОт пули снайпера погиб старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады Василий Богоносюк.

На Донбассе в среду, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк. Об этом сообщается на странице Чортковского горсовета в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что Василий Богоносюк - старший солдат Вооруженных сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Васильков Чортковского района Тернопольской области.

У погибшего осталась жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.

Читайте также: В Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК «Вагнер», - СБУ

Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, погиб украинский военный.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: военный, погибший

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:03 » Автор: Богдан Процив
     48
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх