Раздел: Украина
Стало известно имя погибшего на Донбассе военного
От пули снайпера погиб старший солдат 24-й отдельной механизированной бригады Василий Богоносюк.
На Донбассе в среду, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк. Об этом сообщается на странице Чортковского горсовета в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что Василий Богоносюк - старший солдат Вооруженных сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Васильков Чортковского района Тернопольской области.
У погибшего осталась жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.
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Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, погиб украинский военный.
На Донбассе в среду, 20 февраля, погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк. Об этом сообщается на странице Чортковского горсовета в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что Василий Богоносюк - старший солдат Вооруженных сил Украины, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Родом из села Васильков Чортковского района Тернопольской области.
У погибшего осталась жена и двое детей - девочки 2002 и 2004 годов рождения.
Читайте также: В Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК «Вагнер», - СБУ
Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС, погиб украинский военный.
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