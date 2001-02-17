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Раздел: Украина  
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Обстрелы на Донбассе продолжаются: ранены трое военных

Обстрелы на Донбассе продолжаются: ранены трое военныхЗа сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

За прошедшие сутки, 21 февраля, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение было применено четыре раза, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских военных были обстреляны четыре раза, а в полосе действий оперативно-тактической группировки Север - три раза.

"В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в штабе ООС.

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Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях погиб военный.

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 Теги: обстрелы, Донбасс, раненые

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Сегодня, 09:29 » Автор: Богдан Процив
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