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Раздел: Украина  
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Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»Десантно-штурмовой батальон морской пехоты получил на вооружени 15 единиц новых бронемобилей.

Один из десантно-штурмовых батальонов морской пехоты ВСУ получил 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в пятницу, 22 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Современные бронеавтомобили Варта поступили на вооружение одного из подразделений, а именно к частному десантно-штурмовому батальону морской пехоты. Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта, Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства Варта", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, эти мощные разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»
Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили «Варта»


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 Теги: морская пехота, бронемобиль

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